Примера. Оборонительный кошмар Севильи на Мендисорросе, Райо выбивается в лидеры

Что, опять?! Второй год подряд "Севилья" проваливает начало сезона.

Кто-то скажет, мол, не хватило сил после Суперкубка УЕФА, но, послушайте, сегодня уже понедельник. Да и в соперниках был не "Реал", чтобы уступать по ударам в створ 2:6.

На поле "Алавеса" "Севилья" сносно отбегала только первый тайм, по ходу которого дважды пропустила с дальних дистанций, но и сама забила столько же.

А вот что случилось дальше? Куда все исчезли? 33-летний Кике вывел своих вперед, замкнув фланговую подачу, а затем - внимание! - оббежал всю защиту, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота. И это мы говорим про форварда-ветерана, чей хлеб - борьба в штрафной!

2 - #Sevilla ????⚪️ have lost their first two games of a @LaLiga season for the 7th time in history, the 1st time this has happened since the 1996/97 campaign, and the 2nd time they've conceded 6 goals after two games following the 7 they conceded in the 1949/50 season. Stumble. pic.twitter.com/2hNwHpfZDm — OptaJose (@OptaJose) August 21, 2023

Гудель и Салас - полный провал. Жордан, Ракитич и Фернандо - проходной двор. Еще и в атаке характера не оказалось.

Да, Рафа Мир отыграл один гол гениальным ударом, но на секундомере была 97-я минута. "Мендисорроса" уже вовсю праздновала - и имела на это право. Эта победа - первая для "Алавеса" после возвращения в элиту. Ну, а "Севилья" пока без побед, очков и вообще хоть чего-то положительного в новом сезоне.

2-й тур Примеры. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Севилья" - 4:3

Голы: Риоха, 7 Дуарте, 44, Кике, 54, 59 - Абгар, 15 (автогол), Ламела, 41, Рафа Мир, 90+7

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Седлар, Дуарте (Марин, 87) - Алькаин (Хави Лопес, 67), Бенавидес (Бланко, 79), Гевара, Риоха (де ла Фуэнте, 87) - Гуриди, Кике (Силла, 79)

"Севилья": Дмитрович - Навас, Гудель, Салас, Акунья (Педроса, 46) - Жордан (Корона, 75), Ракитич (Фернандо, 46) - Окампос (Оливер, 60), Сусо (Рафа Мир, 75), Ламела - Эн-Несири

Предупреждения: Горосабель, 90+1 - Гудель, 62, Оливер, 90+9

А вот у кого дела идут прекрасно, так это у "Райо Вальекано". 6 очков из 6!

На поле "Гранады" "Молнии" не имели значительного игрового перевеса - целых 75 минут это был равный футбол почти без моментов.

Более того, первый действительно голевой шанс создали хозяева - это Брайан Сарагоса пронесся с мячом метров 50, качнул Аридане и пробил в штангу.

"Райо" отреагировал на этот момент идеально - перевел мяч на чужую половину, заиграл настырнее; пошли удары в створ ворот даже из неудобных позиций, что не нравилось Андре Феррейре. Видимо, португальский голкипер чуял, что не выстоит.

На 75-й минуте его пробил ударом низом от штанги Альваро Гарсия; на 79-й - пушку с линии штрафной разрядил Пате Сисс.

After two games in La Liga, only Barcelona & Rayo Vallecano have not conceded any goal. ????❌ pic.twitter.com/Y2aStMwZro — Barça Xtra  (@XtraBarcaa) August 21, 2023

Да, счет не по игре, но какая разница? Он на табло. А "Гранаде" надо прибавлять в физике - во втором туре кряду она провалила второй тайм.

2-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Райо Вальекано" - 0:2

Голы: Альваро Гарсия, 75, Сисс, 79

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес (Переа, 90+2), Рубио, Мигель, Нева - Мелендо (Дьеду, 80), Гумбау (Вильяр, 80), Серхио Руис (Петрович, 90+2) - Узуни, Кальехон (Пуэртас, 62), Сарагоса

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен (Мумин, 88), Эспино - Паласон, Унаи Лопес (Сисс, 76), Валентин, Альваро Гарсия (Бебе, 88) - Нтека (де Томас, 65), Трехо (де Фрутос, 65)

Предупреждения: Рикард Санчес, 11, Гумбау, 50 - Аридане, 50

Удаление: Пуэртас, 86