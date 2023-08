Примера. Оборонительный кошмар Севильи на Мендисорросе, Райо выбивается в лидеры

Что, опять?! Второй год подряд "Севилья" проваливает начало сезона.

Кто-то скажет, мол, не хватило сил после Суперкубка УЕФА, но, послушайте, сегодня уже понедельник. Да и в соперниках был не "Реал", чтобы уступать по ударам в створ 2:6.

На поле "Алавеса" "Севилья" сносно отбегала только первый тайм, по ходу которого дважды пропустила с дальних дистанций, но и сама забила столько же.

А вот что случилось дальше? Куда все исчезли? 33-летний Кике вывел своих вперед, замкнув фланговую подачу, а затем - внимание! - оббежал всю защиту, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота. И это мы говорим про форварда-ветерана, чей хлеб - борьба в штрафной!

2 - #Sevilla ????⚪️ have lost their first two games of a @LaLiga season for the 7th time in history, the 1st time this has happened since the 1996/97 campaign, and the 2nd time they've conceded 6 goals after two games following the 7 they conceded in the 1949/50 season. Stumble. pic.twitter.com/2hNwHpfZDm