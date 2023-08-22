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СМИ: Барселона в ближайшее время продлит контракт с Хави

Испания
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Барселона хочет продлить контракт с тренером на улучшенных условиях

СМИ: Барселона в ближайшее время продлит контракт с Хави

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави скоро должен подписать с клубом новый контракт. Стороны приступят к обсуждению деталей соглашения после закрытия трансферного окна.

По данным источника, "Барселона" хочет продлить контракт с тренером на улучшенных условиях.

Сообщается, что агент Хави уже провел несколько консультаций с руководством клуба. Переговоры о новом соглашении будет вести новый спортивный директор "Барселоны" Деку. Ожидается, что, несмотря на финансовые проблемы каталонского клуба, переговоры пройдут легко.

Хави возглавил "Барселону" в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу в сезоне-2022/23.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
sport.es

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Комментарии (1)
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Баpceлиниуc
22.08.2023 в 15:57
В то время, когда детям отказывают в еде и заставляют их ездить в старом, пыльном и душном автобусе, этому шлемазлу хави делают контракт на улучшенный условиях? Это, как называется, мать вашу?
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