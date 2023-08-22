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СМИ: Барселона в ближайшее время продлит контракт с Хави
Барселона хочет продлить контракт с тренером на улучшенных условиях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави скоро должен подписать с клубом новый контракт. Стороны приступят к обсуждению деталей соглашения после закрытия трансферного окна.
По данным источника, "Барселона" хочет продлить контракт с тренером на улучшенных условиях.
Сообщается, что агент Хави уже провел несколько консультаций с руководством клуба. Переговоры о новом соглашении будет вести новый спортивный директор "Барселоны" Деку. Ожидается, что, несмотря на финансовые проблемы каталонского клуба, переговоры пройдут легко.
Хави возглавил "Барселону" в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу в сезоне-2022/23.
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