СМИ: Барселона в ближайшее время продлит контракт с Хави

Главный тренер "Барселоны" Хави скоро должен подписать с клубом новый контракт. Стороны приступят к обсуждению деталей соглашения после закрытия трансферного окна.

По данным источника, "Барселона" хочет продлить контракт с тренером на улучшенных условиях.

Сообщается, что агент Хави уже провел несколько консультаций с руководством клуба. Переговоры о новом соглашении будет вести новый спортивный директор "Барселоны" Деку. Ожидается, что, несмотря на финансовые проблемы каталонского клуба, переговоры пройдут легко.

Хави возглавил "Барселону" в 2021 году. Под его руководством команда выиграла Суперкубок Испании и Ла Лигу в сезоне-2022/23.