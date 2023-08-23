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Барселона может расстаться с Алонсо из-за необходимости подписывать новых игроков
Нужны средства для регистрации Канселу и Мартинеса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселоне" может понадобиться продать защитника Маркоса Алонсо. При этом главного тренара Хави полностью устраивает фулбек.
Уход защитника позволил бы сделать несколько трансферов, например Жоау Канселу и зарегистрировать Иньиго Мартинеса.
Главный тренер не дает добро на уход, но ради ресурсов для будущих переходов – готов.
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Источник:as.com
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Комментарии (3)
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Баpceлиниуc
23.08.2023 в 17:08
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Сусід Алграба
23.08.2023 в 18:20
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Campеón
23.08.2023 в 18:53
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