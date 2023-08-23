  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона может расстаться с Алонсо из-за необходимости подписывать новых игроков
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона может расстаться с Алонсо из-за необходимости подписывать новых игроков

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Нужны средства для регистрации Канселу и Мартинеса

Барселона может расстаться с Алонсо из-за необходимости подписывать новых игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселоне" может понадобиться продать защитника Маркоса Алонсо. При этом главного тренара Хави полностью устраивает фулбек.

Уход защитника позволил бы сделать несколько трансферов, например Жоау Канселу и зарегистрировать Иньиго Мартинеса.

Главный тренер не дает добро на уход, но ради ресурсов для будущих переходов – готов.

По теме
yellow-arrow
Опция выкупа в контракте Канселу и Барселоны может стать обязательством
yellow-arrow
Испанская футбольная федерация проведет внеочередное собрание из-за поведения главы организации
yellow-arrow
Защитник Барселоны возвращается к тренировкам после травмы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Баpceлиниуc
23.08.2023 в 17:08
Ради регистрации Мартинеса, ой, да не жалко.
Ответить
+1
0
Сусід Алграба
23.08.2023 в 18:20
з н п
Ответить
0
0
avatar
Campеón
23.08.2023 в 18:53
што проізошло?
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде