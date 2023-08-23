Барселона может расстаться с Алонсо из-за необходимости подписывать новых игроков

"Барселоне" может понадобиться продать защитника Маркоса Алонсо. При этом главного тренара Хави полностью устраивает фулбек.

Уход защитника позволил бы сделать несколько трансферов, например Жоау Канселу и зарегистрировать Иньиго Мартинеса.

Главный тренер не дает добро на уход, но ради ресурсов для будущих переходов – готов.