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Кепа vs Лунин. Анчелотти сообщил, кто выйдет в основе Реала на следующий матч
Кто же?
Фото: realmadrid.com
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился, кто будет стражем ворот в матче 3-го тура Ла Лиги против "Сельты".
"Кто будет завтра в воротах? Это будет Кепа", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "сливочных".
Это будет дебютный поединок для 28-летнего испанца.
Напомним, что "Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа из-за травмы. Сливочные мгновенно отреагировали повреждение бельгийца и арендовали у "Челси" на один сезон Кепу Аррисабалагу.
В двух стартовых турах чемпионата ворота мадридцев защищал Андрей Лунин, а вот дальше украинец, судя по всему, вернется на лавку запасных.
Матч "Сельта" - "Реал" состоится 25 августа и начнется в 22:30.
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