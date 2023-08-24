Кепа vs Лунин. Анчелотти сообщил, кто выйдет в основе Реала на следующий матч

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился, кто будет стражем ворот в матче 3-го тура Ла Лиги против "Сельты".

"Кто будет завтра в воротах? Это будет Кепа", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "сливочных".

Это будет дебютный поединок для 28-летнего испанца.

Напомним, что "Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа из-за травмы. Сливочные мгновенно отреагировали повреждение бельгийца и арендовали у "Челси" на один сезон Кепу Аррисабалагу.

В двух стартовых турах чемпионата ворота мадридцев защищал Андрей Лунин, а вот дальше украинец, судя по всему, вернется на лавку запасных.

Матч "Сельта" - "Реал" состоится 25 августа и начнется в 22:30.