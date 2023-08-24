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Кепа vs Лунин. Анчелотти сообщил, кто выйдет в основе Реала на следующий матч

Испания
(1 голосов)

Кто же?

Кепа vs Лунин. Анчелотти сообщил, кто выйдет в основе Реала на следующий матч

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился, кто будет стражем ворот в матче 3-го тура Ла Лиги против "Сельты".

"Кто будет завтра в воротах? Это будет Кепа", - приводит слова Анчелотти официальный сайт "сливочных".

Это будет дебютный поединок для 28-летнего испанца.

Напомним, что "Реал" потерял основного голкипера Тибо Куртуа из-за травмы. Сливочные мгновенно отреагировали повреждение бельгийца и арендовали у "Челси" на один сезон Кепу Аррисабалагу.

В двух стартовых турах чемпионата ворота мадридцев защищал Андрей Лунин, а вот дальше украинец, судя по всему, вернется на лавку запасных.

Матч "Сельта" - "Реал" состоится 25 августа и начнется в 22:30.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.08.2023 в 13:57
ромерік терміново ліг під капєльніцу... Такой удар это брэхло не смог выдержать...
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