Примера. Сарагоса выручил Гранаду, а Каики - Альмерию

Очень правильный, справедливый исход матча.

"Кадис" выглядел лучше в первом тайме и создавал моменты усилиями Рохера Марти и Криса Рамоса.

В начале второго тайма хозяева к тому же заработали большинство и почти сразу его реализовали - это Хави Эрнандес умно навесил со штрафного, и Эскаланте с Луисом разобрались.

Но что было потом? "Кадис" в ситуации 11 на 10 бросил играть и просто ждал свистка. Да, соперник был беспомощен и играл вообще без ударов. Но разве это повод по полминуты тратить на вбрасывания из аута?

В итоге вышло так, что на 94-й Фали Хименес еще изображал на газоне вселенские муки, а уже на 95-й он вместе с партнерами наблюдал, как Каики мощным ударом со средней сравнивает счет.

94:36 - Kaiky has scored the lastest UD Almería goal away from home in LaLiga ever (94 minutes and 36 seconds). History. pic.twitter.com/46DhwpmTqg

Для "Альмерии" это лишь первое очко в сезоне - у нее старт вообще не задался. У "Кадиса" же 4 балла и важный урок - футбол не любит, когда о нем забывают и занимаются на поле черт ерундой.

3-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Альмерия" - 1:1

Голы: Луис Эрнандес, 59 - Каики, 90+5

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Лукас Пирес, 85), Алькарас (Алекс, 89), Эскаланте, Мачис (Собрино, 69) - Рамос (Макси Лопес, 69), Рохер Марти (Феде, 89)

"Альмерия": Масимиану - Пубиль, Чуми, Эдгар Гонсалес, Акиеме - Баба, Лопи (Коне, 73) - Эмбарба (Робертоне, 73), Аррибас (Каики, 52), Пучмаль (Рамазани, 46) - Суарес (Баптистао, 89)

Предупреждения: Пучмаль, 9, Эдгар Гонсалес, 27, Суарес, 72, Рамазани, 90

Удаления: Феде, 90+10 - Эдгар Гонсалес, 50

Есть первая победа для "Гранады" после возвращения в элиту! А вот у "Мальорки" начало сезона сложное.

В целом матч получился равным - атака на атаку, фол на фол, момент на момент. До перерыва команды обменялись голами, но "Мальорка" также не забила с пенальти - Мурики уже второй раз в трех турах подвел своих.

2 - Mallorca's Vedat Muriqi has failed to convert his two penalty shots in LaLiga 2023/24, having scored six of his previous seven penalty shots in the competition. Mistake. pic.twitter.com/mxsVoC9b18