Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юниор Барсы Ямал стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке
Побил рекорд своего одноклубника
Opta
В рамках 3-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде играет против "Вильярреала" (2:2 – второй тайм).
Счет во встрече открыл хавбек "блауграны" Гави – испанец поразил ворота "желтой субмарины" на 12-й минуте встречи. Ассистировал Гави юниор "Барсы" Ламине Ямал.
Эта голевая передача стала первой для 16-летнего полузащитника в рамках чемпионата Испании.
Более того, Ямал в возрасте 16 лет и 45 дней стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги в XXI веке, который отличился ассистом.
Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал одноклубнику Ламине – Ансу Фати (оформил ассист в возрасте 16 лет и 318 дней в матче против "Валенсии").
Популярное сейчас
- Шахтер захватил лидерство, Ворскла подтягивается, Металлист 1925 побеждает второй раз подряд. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Лалатович: К сожалению, буду уезжать из Украины. Пусть клуб найдет нового тренера
- Интер Майами победил в МЛС впервые за три месяца: Кривцов не попал в заявку, Месси снова забил
- Основной в 16: новый вундеркинд Барселоны уже бьет рекорды Ла Лиги
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО