Юниор Барсы Ямал стал самым молодым автором ассиста в Ла Лиге в XXI веке

В рамках 3-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" на выезде играет против "Вильярреала" (2:2 – второй тайм).

Счет во встрече открыл хавбек "блауграны" Гави – испанец поразил ворота "желтой субмарины" на 12-й минуте встречи. Ассистировал Гави юниор "Барсы" Ламине Ямал.

Эта голевая передача стала первой для 16-летнего полузащитника в рамках чемпионата Испании.

Более того, Ямал в возрасте 16 лет и 45 дней стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги в XXI веке, который отличился ассистом.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал одноклубнику Ламине – Ансу Фати (оформил ассист в возрасте 16 лет и 318 дней в матче против "Валенсии").