  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Блестящий камбэк Атлетика, Валенсия проиграла на последней минуте
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Блестящий камбэк Атлетика, Валенсия проиграла на последней минуте

Испания
(1 голосов)

Удачный вечер для баскских команд

Примера. Блестящий камбэк Атлетика, Валенсия проиграла на последней минуте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень жестокий счет для "Валенсии", которая не заслуживала проиграть.

Да, "Осасуна" забила первой - пенальти "привезла" высокая линия защиты "Валенсии", и Орос его четко реализовал.

За этим последовал тайм в целом безыдейной толкотни без явных шансов для обеих команд. Но что было потом? Финальные 15-20 минут казались "Осасуне" адом, она еле выживала под лавиной незамысловатых, но напористых атак.

В итоге Дуро забил гол со второго этажа, а вот ногой в створ добить не сумел. Еще по одному верному шансу упустили Хави Герра и новичок Серхи Каньос.

И вот после этой череды моментов, на последней добавленной минуте случился угловой, после которого Начо Видаль - кстати, воспитанник "Валенсии" - бисиклетой вколотил победный за "Осасуну"!

Развязка в лучших традициях Голливуда! И она уравняла позиции команд в таблице - теперь и у Памплоны, и у "Летучих мышей" по 6 баллов.

3-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Осасуна" - 1:2

Голы: Дуро, 80 - Орос, 24 (с пенальти), Видаль, 90+5

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста (Москера, 75), Озкачар, Гайя - Фран Перес (Фулькье, 58), Пепелу, Диахаби (Алмейда, 46), Диего Лопес (Каньос, 75) - Герра, Дуро

"Осасуна": Эррера - Аресо (Пенья, 77), Катена, Давид Гарсия, Крус - Ибаньес, Муньос, Орос (Монкайола, 67) - Барха (Видаль, 46), Рауль Гарсия (Будимир, 74), Арнаис (Мохика, 67)

Предупреждения: Коррея, 23, Диахаби, 27, Дуро, 59 - Барха, 35, Муньос, 62, Будимир, 90+1, Монкайола, 90+4

Не только "Барселона" тешила сегодня камбэком своих фанатов. Ее фокус повторил и Бильбао.

Баски сегодня поздно вошли в игру, и за стартовые 10 минут пропустили дважды. Виллиан Жозе забил после атаки прямо по центру, а затем Иско эффектно подкрутил в дальний угол в контратаке.

Счет 2:0 делал "Бетис" фаворитом, но на деле команда Мануэля Пеллегрини оказалась слабой. Ее съел в одиночку Нико Уильямс, заработав на дриблинге два пенальти за четверть часа.

Когда Весга оба реализовал, настрой "Атлетика" уже зашкаливал. Баски чувствовали, что могут дожимать этого соперника, резко подняли темп, и перед свистком на перерыв Гурусета замкнул прострел от Иньяки - 3:2!

Ну, и все. Второй тайм - вообще ни о чем, кроме единственной контратаки на 84-й минуте, когда 20-летний Унаи Гомес окончательно добил интригу.

В таблице после победы у "Атлетика" 6 очков, у "Бетиса" - 4.

3-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Бетис" - 4:2

Голы: Весга, 30, 45 (оба - с пенальти), Гурусета, 45+8, Унаи Гомес, 84 - Виллиан Жозе, 2, Иско, 10

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Паредес, де Альбенис (Берчиче, 66) - Весга, де Галларета (Дани Гарсия, 85) - Уильямс, Муньяин (Беренгер, 66), Нико Уильямс (Вильялибре, 75) - Гурусета (Унаи Гомес, 66)

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Абнер (Миранда, 58) - Гвидо Родригес (Акуоку, 65), Рока (Гуардадо, 74) - Руибаль (Родри, 57), Иско, Айосе Перес - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 74)

Предупреждения: Паредес, 59, де Галларета, 61, Весга, 79, Беренгер, 90+1 - Гвидо Родригес, 44, Абнер, 48

По теме
yellow-arrow
Иско забил, но этого мало. Атлетик - Бетис 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Конкурент Зинченко присоединился к Реал Сосьедаду
yellow-arrow
Ямаль - MVP. Вильярреал - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Валенсия Бетис (Севилья) Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде