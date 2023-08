Примера. Блестящий камбэк Атлетика, Валенсия проиграла на последней минуте

Очень жестокий счет для "Валенсии", которая не заслуживала проиграть.

Да, "Осасуна" забила первой - пенальти "привезла" высокая линия защиты "Валенсии", и Орос его четко реализовал.

За этим последовал тайм в целом безыдейной толкотни без явных шансов для обеих команд. Но что было потом? Финальные 15-20 минут казались "Осасуне" адом, она еле выживала под лавиной незамысловатых, но напористых атак.

В итоге Дуро забил гол со второго этажа, а вот ногой в створ добить не сумел. Еще по одному верному шансу упустили Хави Герра и новичок Серхи Каньос.

И вот после этой череды моментов, на последней добавленной минуте случился угловой, после которого Начо Видаль - кстати, воспитанник "Валенсии" - бисиклетой вколотил победный за "Осасуну"!

Развязка в лучших традициях Голливуда! И она уравняла позиции команд в таблице - теперь и у Памплоны, и у "Летучих мышей" по 6 баллов.

3-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Осасуна" - 1:2

Голы: Дуро, 80 - Орос, 24 (с пенальти), Видаль, 90+5

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста (Москера, 75), Озкачар, Гайя - Фран Перес (Фулькье, 58), Пепелу, Диахаби (Алмейда, 46), Диего Лопес (Каньос, 75) - Герра, Дуро

"Осасуна": Эррера - Аресо (Пенья, 77), Катена, Давид Гарсия, Крус - Ибаньес, Муньос, Орос (Монкайола, 67) - Барха (Видаль, 46), Рауль Гарсия (Будимир, 74), Арнаис (Мохика, 67)

Предупреждения: Коррея, 23, Диахаби, 27, Дуро, 59 - Барха, 35, Муньос, 62, Будимир, 90+1, Монкайола, 90+4

Не только "Барселона" тешила сегодня камбэком своих фанатов. Ее фокус повторил и Бильбао.

Баски сегодня поздно вошли в игру, и за стартовые 10 минут пропустили дважды. Виллиан Жозе забил после атаки прямо по центру, а затем Иско эффектно подкрутил в дальний угол в контратаке.

Счет 2:0 делал "Бетис" фаворитом, но на деле команда Мануэля Пеллегрини оказалась слабой. Ее съел в одиночку Нико Уильямс, заработав на дриблинге два пенальти за четверть часа.

Когда Весга оба реализовал, настрой "Атлетика" уже зашкаливал. Баски чувствовали, что могут дожимать этого соперника, резко подняли темп, и перед свистком на перерыв Гурусета замкнул прострел от Иньяки - 3:2!

3 - Only Karim Benzema and Enes Ünal (both 5) have scored more penalty goals in LaLiga in 2023 than Athletic's Mikel Vesga (three, same as Lucas Ocampos). Timely. pic.twitter.com/P2B87Qagxb