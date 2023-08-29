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Альба в 34 года уйдет из сборной Испании. Победа в Лиге наций станет последним трофеем
Матч с Хорватией – последний в карьере в сборной
Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий
Жорди Альба провел свой последний матч против Хорватии в Лиге наций. Защитник сборной Испании решил завершить карьеру в национальной команде.
Игрок начал задумываться над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь, после победы над сборной Хорватии в финале Лиги наций.
Альба провел со сборной 12 лет, дебютировав при Дель Боске в 2011-м. За это время испанец сыграл 93 матча и забил 10 голов.
Сейчас Альба выступает за "Интер Майами" вместе с Лео Месси и Серхио Бускетсом.
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