Альба в 34 года уйдет из сборной Испании. Победа в Лиге наций станет последним трофеем

Жорди Альба провел свой последний матч против Хорватии в Лиге наций. Защитник сборной Испании решил завершить карьеру в национальной команде.

Игрок начал задумываться над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь, после победы над сборной Хорватии в финале Лиги наций.

Альба провел со сборной 12 лет, дебютировав при Дель Боске в 2011-м. За это время испанец сыграл 93 матча и забил 10 голов.

Сейчас Альба выступает за "Интер Майами" вместе с Лео Месси и Серхио Бускетсом.