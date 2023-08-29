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Альба в 34 года уйдет из сборной Испании. Победа в Лиге наций станет последним трофеем

Испания
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Матч с Хорватией – последний в карьере в сборной

Альба в 34 года уйдет из сборной Испании. Победа в Лиге наций станет последним трофеем

Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий

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Жорди Альба провел свой последний матч против Хорватии в Лиге наций. Защитник сборной Испании решил завершить карьеру в национальной команде.

Игрок начал задумываться над тем, чтобы повесить бутсы на гвоздь, после победы над сборной Хорватии в финале Лиги наций.

Альба провел со сборной 12 лет, дебютировав при Дель Боске в 2011-м. За это время испанец сыграл 93 матча и забил 10 голов.

Сейчас Альба выступает за "Интер Майами" вместе с Лео Месси и Серхио Бускетсом.

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В статье: Испания Жорди Альба
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Источник:
marca.com

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