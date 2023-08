"Жирона" пытается подписать защитника "Барселоны" Эрика Гарсию, сообщает Фабрицио Романо.

Защитник "Жироны" Санти Буэно вскоре поедет в Англию, чтобы завершить свой переход в "Вулверхемптон" за более чем 10 миллионов евро, в "Жироне" видят в Гарсии идеальную замену своему защитнику.

Хави хочет оставить Эрика в "Барсе", однако игровое время испанцу гарантировать не может. В прошлом сезоне Гарсия отыграл за "Барсу" 24 поединка в Примере.

Girona are insisting to sign Eric García from Barcelona to replace Santi Bueno. Xavi wants to keep Eric at Barça — but Girona will insist again today. ⚪️????



???????? Santi Bueno will travel to UK soon in order to complete his move in excess of €10m to Wolves. pic.twitter.com/Z4unNBR0Bf