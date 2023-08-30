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Тоттенхэм начал переговоры с Барселоной по Фати
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" Ансу Фати может перейти в "Тоттенхэм" на правах аренды, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, "шпоры" планируют взять в аренду игрока до лета 2024 года. Клубы обсуждают все детали сделки, каталонский клуб хочет, чтобы "Тоттенхэм" взял на себя расходы по зарплате 20-летнего испанца.
В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за "сине-гранатовых", в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Understand Tottenham are now in contact with Barça to negotiate for Ansu Fati deal on loan until June 2024. ⚪️???????? #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
Discussions about conditions of the deal but Barça want 100% of the salary covered.
Ansu, also presented to Chelsea as opportunity but no former approach yet. pic.twitter.com/AxXVrmVqcW
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