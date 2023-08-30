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Тоттенхэм начал переговоры с Барселоной по Фати

Испания
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Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро

Тоттенхэм начал переговоры с Барселоной по Фати

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати может перейти в "Тоттенхэм" на правах аренды, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "шпоры" планируют взять в аренду игрока до лета 2024 года. Клубы обсуждают все детали сделки, каталонский клуб хочет, чтобы "Тоттенхэм" взял на себя расходы по зарплате 20-летнего испанца.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч во всех турнирах за "сине-гранатовых", в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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В статье: Барселона Тоттенхэм (Лондон) Ансу Фати
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