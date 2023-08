Романо: Фати переходит в Брайтон – это аренда

Ансу Фати подпишет контракт с "Брайтоном", сообщает Фабрицио Романо. Полузащитник перейдет в английский клуб на правах аренды.

Для игрока уже забронировали прохождение медосмотра. В соглашении аренды на сезон не будут прописаны опция или обязательсво выкупа, а "Брайтон" покроет большую часть зарплаты футболиста.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Тоттенхэм". В итоге Mundo Deportivo удалил эту статью.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ansu Fati to Brighton, here we go! Deal in place between #BHAFC and Barça as revealed earlier, verbal agreeement now done ????????✨



◉ NO buy option clause.

◉ Loan deal until June 2024.

◉ Main part of salary covered.



Travel booked on Thursday, Brighton want it signed ASAP. ⭐️ pic.twitter.com/1yHKYArJ9I