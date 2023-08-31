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Романо: Фати переходит в Брайтон – это аренда

Испания
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Неожиданный разворот судьбы для испанца

Романо: Фати переходит в Брайтон – это аренда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ансу Фати подпишет контракт с "Брайтоном", сообщает Фабрицио Романо. Полузащитник перейдет в английский клуб на правах аренды.

Для игрока уже забронировали прохождение медосмотра. В соглашении аренды на сезон не будут прописаны опция или обязательсво выкупа, а "Брайтон" покроет большую часть зарплаты футболиста.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Тоттенхэм". В итоге Mundo Deportivo удалил эту статью.

В прошлом сезоне Фати провел 51 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Барселона Брайтон энд Хоув Альбион Ансу Фати Фабрицио Романо
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