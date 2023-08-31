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Романо: Фати переходит в Брайтон – это аренда
Неожиданный разворот судьбы для испанца
Getty Images / Global Images Ukraine
Ансу Фати подпишет контракт с "Брайтоном", сообщает Фабрицио Романо. Полузащитник перейдет в английский клуб на правах аренды.
Для игрока уже забронировали прохождение медосмотра. В соглашении аренды на сезон не будут прописаны опция или обязательсво выкупа, а "Брайтон" покроет большую часть зарплаты футболиста.
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Тоттенхэм". В итоге Mundo Deportivo удалил эту статью.
В прошлом сезоне Фати провел 51 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.
Ansu Fati to Brighton, here we go! Deal in place between #BHAFC and Barça as revealed earlier, verbal agreeement now done ????????✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
◉ NO buy option clause.
◉ Loan deal until June 2024.
◉ Main part of salary covered.
Travel booked on Thursday, Brighton want it signed ASAP. ⭐️ pic.twitter.com/1yHKYArJ9I
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