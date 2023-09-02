Примера. Третье поражение Вильярреала, первая победа Сельты

Очень странный матч от "Вильярреала" и заслуженное поражение.

Дани Парехо на скамейке запасных сам по себе указывал, что с командой что-то не то. А тут еще и красная карточка на 22-й минуте - это Альфонсо Педраса ввалил одному сопернику мячом, второму - головой.

На тот момент счет был 1:1, и перспективы у "Подводников" были неплохи. Но удаление все перечеркнуло.

Уже спустя 8 минут дежурная ошибка Куэнки привела к пенальти, и его реализовал Мачис.

Еще один гол венесуэлец провел после перерыва - и это было очень красиво: издали, после дриблинга и вдобавок от штанги мяч влетел в ворота.

1 - After coming back from Villarreal's 1-0, Cádiz have won a @LaLigaEN match conceding first for the first time since April 2006 (v Real Zaragoza), being this the first time they have done it at home in the 21st century in the competition.



Reaction. pic.twitter.com/0Kfv8RtNt9 — OptaJose (@OptaJose) September 1, 2023

"Вильярреал" тоже имел два шанса, но Моралес как-то по-стариковски к ним подошел, и забить не удалось.

В таблице после победы у "Кадиса" стало 7 очков, у "Вильярреала" - 3. Как видим, летняя распродажа больно бьет по "Субмарине" уже на старте.

4-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Рамос, 18, Мачис, 30 (с пенальти), 50 - Серлот, 10

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Собрино, 57), Алькарас (Хосе Мари, 90+2), Эскаланте, Мачис (Макси Гомес, 78) - Рохер Марти (Негредо, 90+2), Рамос (Алекс, 77)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса - Терратс (Фемения, 83), Денис Суарес, Баэна (Комесанья, 68) - Жерар Морено (Капу, 83), Серлот (Моралес, 27), Пино (Бреретон, 68)

Предупреждения: Рамос, 19, Алехо, 22, Луис Эрнандес, 80, Фали Хименес, 82, Алькарас, 86 - Альбиоль, 35, Куэнка, 53, Баэна, 61

Удаление: Педраса, 22

Классный матч для нейтрального зрителя. Все в нем было, что надо - голы, моменты, камбэк, интрига.

Первый тайм "Сельта" выиграла вчистую. Промежуточный итог - 2:0. Один гол забили после навеса со штрафного, другой - после перехвата на чужой половине.

И что было потом? "Кельты" решили дожидаться свистка, прижавшись к своим воротам.

"Альмерия" воспользовалась им всего за 20 минут, забив два гола с близкого расстояния. Ларги Рамазани сам не отличался, но именно он главный автор этого рывка.

La fantastique passe de Largie Ramazani ????????



[???? @FootColic]pic.twitter.com/DMnvTA5sdx — Belgium Touch ???????? (@BelgiumTouch) September 1, 2023

И так начались качели; пошла игра момент на момент. "Альмерия", наверное, создала больше шансов, но Аррибас и Коне не реализовали выходы один на один. А что "Сельта"? Аспас не забил, Бамба не забил, а когда все уже шло к ничьей, голом внезапно разразился 19-летний Виллиот Сведберг. 2:3!

В таблице после победной перестрелки у "Сельты" 4 очка, у "Альмерии" - 1.

4-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Сельта" - 2:3

Голы: Акиеме, 54, Аррибас, 68 - Нуньес, 24, Странд Ларсен, 33, Сведберг, 87

"Альмерия": Масимиану - Пубиль (Посо, 88), Чуми, Каики, Акиеме - Робертоне, Баба (Лопи, 67) - Эмбарба (Коне, 46), Мелеро (Аррибас, 67), Рамазани - Суарес (Баптистао, 90+1)

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Нуньес, Старфельт, Домингес (Айду, 89), Ману Санчес - Аспас (Дувикас, 89), Бельтран, де ла Торре, Бамба (Тапиа, 90+2) - Странд Ларсен (Сведберг, 70)

Предупреждения: Пубиль, 28 - Ману Санчес, 55