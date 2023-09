Примера. Третье поражение Вильярреала, первая победа Сельты

Очень странный матч от "Вильярреала" и заслуженное поражение.

Дани Парехо на скамейке запасных сам по себе указывал, что с командой что-то не то. А тут еще и красная карточка на 22-й минуте - это Альфонсо Педраса ввалил одному сопернику мячом, второму - головой.

На тот момент счет был 1:1, и перспективы у "Подводников" были неплохи. Но удаление все перечеркнуло.

Уже спустя 8 минут дежурная ошибка Куэнки привела к пенальти, и его реализовал Мачис.

Еще один гол венесуэлец провел после перерыва - и это было очень красиво: издали, после дриблинга и вдобавок от штанги мяч влетел в ворота.

1 - After coming back from Villarreal's 1-0, Cádiz have won a @LaLigaEN match conceding first for the first time since April 2006 (v Real Zaragoza), being this the first time they have done it at home in the 21st century in the competition.



