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Примера. Третье поражение Вильярреала, первая победа Сельты

Испания
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День ярких и результатвных матчей

Примера. Третье поражение Вильярреала, первая победа Сельты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень странный матч от "Вильярреала" и заслуженное поражение.

Дани Парехо на скамейке запасных сам по себе указывал, что с командой что-то не то. А тут еще и красная карточка на 22-й минуте - это Альфонсо Педраса ввалил одному сопернику мячом, второму - головой.

На тот момент счет был 1:1, и перспективы у "Подводников" были неплохи. Но удаление все перечеркнуло.

Уже спустя 8 минут дежурная ошибка Куэнки привела к пенальти, и его реализовал Мачис.

Еще один гол венесуэлец провел после перерыва - и это было очень красиво: издали, после дриблинга и вдобавок от штанги мяч влетел в ворота.

"Вильярреал" тоже имел два шанса, но Моралес как-то по-стариковски к ним подошел, и забить не удалось.

В таблице после победы у "Кадиса" стало 7 очков, у "Вильярреала" - 3. Как видим, летняя распродажа больно бьет по "Субмарине" уже на старте.

4-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Рамос, 18, Мачис, 30 (с пенальти), 50 - Серлот, 10

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Собрино, 57), Алькарас (Хосе Мари, 90+2), Эскаланте, Мачис (Макси Гомес, 78) - Рохер Марти (Негредо, 90+2), Рамос (Алекс, 77)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса - Терратс (Фемения, 83), Денис Суарес, Баэна (Комесанья, 68) - Жерар Морено (Капу, 83), Серлот (Моралес, 27), Пино (Бреретон, 68)

Предупреждения: Рамос, 19, Алехо, 22, Луис Эрнандес, 80, Фали Хименес, 82, Алькарас, 86 - Альбиоль, 35, Куэнка, 53, Баэна, 61

Удаление: Педраса, 22

Классный матч для нейтрального зрителя. Все в нем было, что надо - голы, моменты, камбэк, интрига.

Первый тайм "Сельта" выиграла вчистую. Промежуточный итог - 2:0. Один гол забили после навеса со штрафного, другой - после перехвата на чужой половине.

И что было потом? "Кельты" решили дожидаться свистка, прижавшись к своим воротам.

"Альмерия" воспользовалась им всего за 20 минут, забив два гола с близкого расстояния. Ларги Рамазани сам не отличался, но именно он главный автор этого рывка.

И так начались качели; пошла игра момент на момент. "Альмерия", наверное, создала больше шансов, но Аррибас и Коне не реализовали выходы один на один. А что "Сельта"? Аспас не забил, Бамба не забил, а когда все уже шло к ничьей, голом внезапно разразился 19-летний Виллиот Сведберг. 2:3!

В таблице после победной перестрелки у "Сельты" 4 очка, у "Альмерии" - 1.

4-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Сельта" - 2:3

Голы: Акиеме, 54, Аррибас, 68 - Нуньес, 24, Странд Ларсен, 33, Сведберг, 87

"Альмерия": Масимиану - Пубиль (Посо, 88), Чуми, Каики, Акиеме - Робертоне, Баба (Лопи, 67) - Эмбарба (Коне, 46), Мелеро (Аррибас, 67), Рамазани - Суарес (Баптистао, 90+1)

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Нуньес, Старфельт, Домингес (Айду, 89), Ману Санчес - Аспас (Дувикас, 89), Бельтран, де ла Торре, Бамба (Тапиа, 90+2) - Странд Ларсен (Сведберг, 70)

Предупреждения: Пубиль, 28 - Ману Санчес, 55

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В статье: Сельта (Виго) Вильярреал Кадис Альмерия
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