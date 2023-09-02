  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Мы хотим, чтобы Фати вернулся и творил историю Барсы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Мы хотим, чтобы Фати вернулся и творил историю Барсы

Испания
(1 голосов)

Ансу сам изъявил желание перейти в другой клуб

Хави: Мы хотим, чтобы Фати вернулся и творил историю Барсы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал аренду Ансу Фати в английский "Брайтон".

"Мы хотим, чтобы он вернулся и творил историю "Барселоны". Ансу является частью наследия нашего клуба.

Он просто хотел играть и попросил меня дать ему этот шанс", – рассказал наставник "блауграны".

В составе "Барсы" Ансу провел 112 поединков, забил 29 голов и оформил 10 ассистов. В этом сезоне чемпионата Испании Фати отыграл всего 47 минут.

Напомним, вчера "Брайтон" официально объявил об аренде 20-летнего вингера. Соглашение не предусматривает пункт выкупа испанца и рассчитано до конца этого сезона.

По теме
yellow-arrow
Яремчук на замене в матче Валенсии против Алавеса
yellow-arrow
Четвертая победа подряд? Реал - Хетафе. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Калитвинцев: Уровень Цыганкова позволяет играть в команде выше классом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Брайтон энд Хоув Альбион Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде