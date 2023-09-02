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Хави: Мы хотим, чтобы Фати вернулся и творил историю Барсы
Ансу сам изъявил желание перейти в другой клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави прокомментировал аренду Ансу Фати в английский "Брайтон".
"Мы хотим, чтобы он вернулся и творил историю "Барселоны". Ансу является частью наследия нашего клуба.
Он просто хотел играть и попросил меня дать ему этот шанс", – рассказал наставник "блауграны".
В составе "Барсы" Ансу провел 112 поединков, забил 29 голов и оформил 10 ассистов. В этом сезоне чемпионата Испании Фати отыграл всего 47 минут.
Напомним, вчера "Брайтон"
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