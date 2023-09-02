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Примера. Кураж Ла Реала, Бетису помог штрафной, Валенсия проиграла без Яремчука

Испания
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Записные фавориты потихоньку поднимаются выше

Примера. Кураж Ла Реала, Бетису помог штрафной, Валенсия проиграла без Яремчука

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Прорвало "Реал Сосьедад". После трех унылых ничьих команда наконец показала класс.

"Гранаде" повезло с результативным рикошетом в первом тайме, но против такого цунами баскских атак она была бессильна.

Такефуса Кубо - пожалуй, самый мастеровитый в "Ла Реале", оформил яркий дубль до перерыва, а во втором тайме спровоцировал на автогол Боша. Также хлесткий удар со средней продемонстрировал Мартин Субименди, а гол Андера Барренечеа "сделал" гениальным пасом в одно касание Микель Оярсабаль.

Словом, покуражились баски - да так, что минут за 15 до конца бросили играть, позволив "Гранаде" формально избежать разгрома.

В таблице после победы у "Ла Реала" стало 6 очков - это середина таблицы. У "Гранады" - 3 балла.

4-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Гранада" - 5:3

Голы: Кубо, 9, 44, Субименди, 59, Барренечеа, 67, Бош, 76 (автогол) - Ле Норман, 35 (автогол), Бойе, 83, Сарагоса, 90+9

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 69) - Браис Мендес, Субименди, Мерино (Туррьентес, 83) - Кубо (Шо, 79), Оярсабаль (Садик, 79), Барренечеа (Захарян, 79)

"Гранада": Рауль Фернандес - Виктор Диас (Рикард Санчес, 66), Рубио (Бош, 65), Мигель - Кальехон (Пуэртас, 66), Серхио Руис (Мелендо, 66), Гумбау (Вильяр, 79), Нева - Узуни, Бойе, Сарагоса

Предупреждения: Оярсабаль, 54 - Мигель, 21, Бойе, 38, Серхио Руис, 53, Виктор Диас, 54, Сарагоса, 86

У "Валенсии" второе кряду поражение; у "Алавеса" - две домашних победы из двух.

Матч очень бодро начался: уже на 1-й минуте Озкачар привез на свои ворота пенальти, но Мамардашвили отразил удары Кике дважды - один раз арбитр велел перебивать из-за фальстарта кого-то из игроков, слишком рано вбежавших в штрафную.

И что вы думаете? Прошло две минуты - и Озкачар уже без посредников забил в свои ворота!

Впоследствии у "Алавеса" было еще немало шансов удвоить преимущество, но Кике либо с метра пробивал мимо, либо с 20 метров - в штангу. Не везло.

В то же время "Валенсия" имела всего один стопроцентный голевой момент, но Диего Лопес с десяти метров не переиграл Антонио Сиверу.

Наш Роман Яремчук весь матч просидел в запасе, но другого и не ожидалось. Он едва успел бумаги подписать и не факт, что перевез вещи. Надо дать человеку время обжиться.

В таблице у "Валенсии" и "Алавеса" теперь по 6 баллов, и они замыкают Топ-10.

4-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Озкачар, 6 (автогол)

"Алавес": Сивера - Горосабель, Марин, Седлар (Теналья, 75), Дуарте - Гевара, Бланко (Бенавидес, 88) - Алькаин (Сола, 66), Гуриди (Хаджи, 87), Риоха - Кике (Саму, 75)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диахаби, Озкачар (Москера, 46), Гайя - Коррея (Фран Перес, 46), Гевара, Пепелу, Диего Лопес (Амалла, 70) - Алмейда (Каньос, 61), Дуро (Домингес, 81)

Предупреждения: Гуриди, 38, Горосабель, 45+2, Гевара, 81, Бенавидес, 89 - Гайя, 45+2, Диахаби, 86

Повезло "Бетису" - он выиграл абсолютно равный поединок.

В первом тайме на поле было живенько, но почти без моментов - команды словно забывали про наличие ворот.

А вот второй тайм реально порадовал. Со стороны "Бетиса" - удар Иско в штангу, моменты Виллиана Жозе, мощный выстрел Борхи в штангу с острого угла. "Райо", в свою очередь, отвечал очень опасными шансами Лежена, ударом Альваро Гарсии, добиванием от Фалькао.

14:14 по ударам; 23:20 по отборам; 2:3 за угловыми - вся статистика очень и очень близкая.

Разницу по итогу сделал стандарт - это Виллиану Жозе удался идеальный по исполнению штрафной удар с 22-23 метров. Красота!

В таблице у "Бетиса" после победы стало 7 очов, у "Райо" их осталось 6. Обе команды идут в середине таблицы.

4-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Виллиан Жозе, 53

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Песселья, Луис Фелипе, Миранда (Абнер, 46) - Гвидо Родригес (Гуардадо, 46), Рока - Родри (Крус, 76), Иско (Альтимира, 90+1), Айосе Перес - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 76)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино (Фалькао, 78) - Паласон (де Фрутос, 64), Сисс (Кике Перес, 64), Валентин, Альваро Гарсия - де Томас (Камельо, 59), Нтека (Бебе, 78)

Предупреждения: Миранда, 15, Гвидо Родригес, 43, Рока, 85 - Альваро Гарсия, 46, Эспино, 55, де Томас, 58, Паласон, 58, Кике Перес, 86

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Валенсия Гранада Бетис (Севилья) Алавес (Витория-Гастейс) Райо Вальекано (Мадрид)
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