Королевская федерация футбола Испании принесла официальные извинения за скандал с Рубиалесом

Исполняющий обязанности главы Королевской федерации футбола Испании Педро Роша выступил с заявлением о скандале с Луисом Рубиалесом.

"Королевская федерация футбола Испании в лице и.о. президента Педро Роши считает необходимым принести самые искренние извинения всему мировому футболу, футбольным организациям (ФИФА, УЕФА), футболистам, особенно игрокам сборных Испании и Англии, другим лицам, участвующим в футболе, и болельщикам со всего мира за совершенно неприемлемое поведение своего высшего должностного лица во время финала и в последующие моменты...

...RFEF хочет выразить всему обществу и всему мировому футболу свое глубочайшее сожаление в связи с произошедшим событием, которое запятнало нашу сборную, наш футбол и наше общество. Мы глубоко сожалеем о причиненном ущербе и должны принести самые искренние извинения и твердо пообещать, что такого больше не повторится...

...RFEF предоставит всю документальную и административную поддержку, которая потребуется обоим дисциплинарным органам, чтобы иметь возможность как можно скорее принять окончательное решение о возмещении причиненного ущерба.

Победа на чемпионате мира стала одним из главных моментов гордости в истории Испанской федерации и, без сомнения, одним из самых важных моментов испанского спорта, женского футбола. Поведение мистера Рубиалеса не соответствует ценностям, которые отстаивает Испанская федерация, а также ценностям всего испанского общества.

Его поведение должно быть исключительно на его совести, поскольку он несет единоличную ответственность за свои действия перед обществом, перед спортивными органами и, возможно, перед судом. Хотим уточнить, что это мнение принадлежит господину Рубиалесу, а не RFEF.

Мы испытываем стыд и сожаления в связи с болью и страданиями, который причинил данный эпизод. Мы сожалеем, что этот инцидент негативно повлиял на то, что должно было стать продолжением праздника футбола, как для нашей национальной сборной, так и для сборной Англии, которая была поистине выдающимся соперником в захватывающем финале.