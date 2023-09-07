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Федерико Вальверде: Всегда восхищался игрой Видаля

Испания
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9 сентября Уругвай примет Чили в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2026

Федерико Вальверде: Всегда восхищался игрой Видаля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реала" и сборной Уругвая Федерико Вальверде рассказал, что думает об игре полузащитника сборной Чили Артуро Видаля.

"Я давно восхищаюсь им. Для меня он один из лучших игроков в Южной Америке и в мире. Старался следить за его игрой, когда смотрел футбол по телевизору, мне хотелось многое у него перенять", - заявил на пресс-конференции хавбек "Реала".

9 сентября Уругвай примет Чили в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2026.

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В статье: Артуро Видаль Федерико Вальверде
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Источник:
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