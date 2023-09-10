Хави продлит контракт с Барселоной

Главный тренер "Барселоны" Хави продлит контракт с каталонским клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года.

Как отмечает испанское издание Marca, первоначально предполагалось, что Хави подпишет новое соглашение к 2026 году, но его срок сократили на один год.

Сообщается, что зарплата Хави увеличится вдвое. На данный момент Хави зарабатывает в клубе 3,8 млн. евро в год до вычета налогов.