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Хави продлит контракт с Барселоной
Он будет рассчитан на два года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави продлит контракт с каталонским клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года.
Как отмечает испанское издание Marca, первоначально предполагалось, что Хави подпишет новое соглашение к 2026 году, но его срок сократили на один год.
Сообщается, что зарплата Хави увеличится вдвое. На данный момент Хави зарабатывает в клубе 3,8 млн. евро в год до вычета налогов.
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Источник:Marca
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