Отбор на Евро-2024. Испания - Кипр 6:0. Соперника замечено не было

Испания после уничтожения Грузии 7:1 не менее эффектно растоптала и киприотов. Впечатляющая форма!

По сути, игры Кипра мы сегодня не увидели вообще. Один удар в сторону ворот за 90 минут - что это? Чистая капитуляция, причем даже без попытки навязать борьбу.

Испания начала создавать моменты один за другим уже на стартовых минутах. Даже центрбеки Ляпорт и Ле Норман упустили по шансу, что уж говорить про остальных. При этом играла "Красная фурия" в не совсем обычном стиле. Ее вингеры Нико Уильямс и Ламин Ямаль постоянно лезли в дриблинг, а хавбеки не стеснялись рискованных вертикальных пасов. Кроме того, удивило количество навесов.

2 - Excluding friendlies, Nico Williams (21 years and 62 days) is the youngest player to provide two assists in a single game for @SEFutbol since Cesc Fàbregas in June 2008 against Russia at the EURO (21 & 53).



