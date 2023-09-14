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Куртуа и Левандовский получили самые высокие рейтинги в FIFA 24 среди игроков Ла Лиги

Испания
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В ТОП-10 только игроки "Реала", "Барсы" и "Атлетико"

Куртуа и Левандовский получили самые высокие рейтинги в FIFA 24 среди игроков Ла Лиги

Скріншот з FIFA 23

Новина українською

В скором времени выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. На этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24. В частности, новая игра от канадских разработчиков увидит свет 29-го сентября.

EA Sports представила фанатам обновленные рейтинги лучших футболистов в Ла Лиге. У FC 24 среди игроков чемпионата Испании самые высокие общие показатели получили: голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа и форвард каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский. У бельгийца и поляка по 90 баллов.

Следующими в ТОПе идут Винисиус Жуниор ("Реал") и Марк-Андре тер Штеген ("Барса"). У обоих рейтинг составил 89.

Куртуа и Левандовский получили самые высокие рейтинги в FIFA 24 среди игроков Ла Лиги - изображение 1
Куртуа и Левандовский получили самые высокие рейтинги в FIFA 24 среди игроков Ла Лиги - изображение 2
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В статье: Роберт Левандовский Барселона Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Марк-Андре тер Штеген киберспорт FIFA 23
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Источник:
EA.com

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