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Глава Ла Лиги Тебас о Саудовской Аравии: Выбранная модель уже провалилась в других странах

Испания
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Президент Ла Лиги высказался о саудовских клубах

Глава Ла Лиги Тебас о Саудовской Аравии: Выбранная модель уже провалилась в других странах

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Президент Ла Лиги высказался о саудовских клубах.

"Наши команды соревнуются с клубами-государствами, которые находятся в Европе. С командами, находящимися в Саудовской Аравии, на данный момент мы не пересекаемся.

Я сказал одному высокопоставленному чиновнику из Саудовской Аравии: "Чтобы создать новый клубный турнир, нужно не просто покупать игроков, а создавать более высокую культуру и оказывать большее влияние".

На мой взгляд, это не тот путь. Выбранная ими модель уже провалилась в других странах", - сказал Хавьер Тебас.

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В статье: Хавьер Тебас
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Источник:
mundodeportivo

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