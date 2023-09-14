Глава Ла Лиги Тебас о Саудовской Аравии: Выбранная модель уже провалилась в других странах

Президент Ла Лиги высказался о саудовских клубах.

"Наши команды соревнуются с клубами-государствами, которые находятся в Европе. С командами, находящимися в Саудовской Аравии, на данный момент мы не пересекаемся.

Я сказал одному высокопоставленному чиновнику из Саудовской Аравии: "Чтобы создать новый клубный турнир, нужно не просто покупать игроков, а создавать более высокую культуру и оказывать большее влияние".

На мой взгляд, это не тот путь. Выбранная ими модель уже провалилась в других странах", - сказал Хавьер Тебас.