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Глава Ла Лиги Тебас о Саудовской Аравии: Выбранная модель уже провалилась в других странах
Президент Ла Лиги высказался о саудовских клубах
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги высказался о саудовских клубах.
"Наши команды соревнуются с клубами-государствами, которые находятся в Европе. С командами, находящимися в Саудовской Аравии, на данный момент мы не пересекаемся.
Я сказал одному высокопоставленному чиновнику из Саудовской Аравии: "Чтобы создать новый клубный турнир, нужно не просто покупать игроков, а создавать более высокую культуру и оказывать большее влияние".
На мой взгляд, это не тот путь. Выбранная ими модель уже провалилась в других странах", - сказал Хавьер Тебас.
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