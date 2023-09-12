Тебас об увольнении Рубиалеса: Это должно было произойти. Были и более серьезные вещи - оргии после рабочего дня

Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо после окончания финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). Через некоторое время Рубиалес подал в отставку.

- Вы удивлены тем, как он ушел?

- Я не удивлен. Он довел все до предела. Были и более серьезные вещи. Он знал, что однажды что-то случится.

Оргии после рабочего дня, приглашение друзей на паэлью. Были вещи, которые нельзя было назвать нормальными. Это замечали, но не придавали значения. Когда-нибудь это должно было случиться, и это случилось. Я думал, что ему все сойдет с рук.

Он доводит все до крайности, не думая о последствиях, которые могут возникнуть, - сказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас.