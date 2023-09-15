Реал планирует выкуп контракта конкурента Лунина, но не готов платить 25 миллионов евро

"Реал" рассматривает возможность полноценного выкупа контракта голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги. Мадридцы уже знают финансовые запросы лондонцев. Об этом сообщает Sport.es.

“Аристократы” хотят выручить 25 миллионов евро. Но "Реал" не готов выложить за футболиста более 18 миллионов евро.

Добавим, что весь текущий сезон испанец проведет в составе “сливочных” на правах аренды, за которую мадридцы отдали один миллион евро плюс взяли на себя обязательство выплачивать зарплату голкиперу.

Текущий контракт Ариссабалаги с лондонцами действует до лета 2025-го. Он перешел в "Челси" из "Атлетика" в августе 2018 года за 80 миллионов евро.

Также известно, каким видит свое будущее сам Кепа. Он хочет подписать полноценный контракт со "сливочными".

Ариссабалага в этом сезоне успел провести два матча: один из них был сыгран "на ноль", в другом испанец пропустил один гол.