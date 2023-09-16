Возвращение блудного Рамоса: отказался от Саудовской Аравии, снизил зарплату в 20 раз, но фаны Севильи ему не верят

Так возвращение произошло?

Да. Серхио Рамос официально в "Севилье" с 6 сентября.

Известно, что параллельно с ветераном вел переговоры "Аль-Иттихад", предлагавший 15 млн чистыми и среднесрочное соглашение – фантастические условия для 37 лет.

Но что Рамос? Он поблагодарил и выбрал годичную сделку в "Севилье" с зарплатой 1 млн евро в год.

"Я ушел отсюда еще ребенком, одиноким, а сегодня возвращаюсь с женой и своими четырьмя звездами. Я благодарю мою жену за то, что она приняла мое решение, это очень важно для меня, ведь я не видел смысла в других вариантах продолжения карьеры", - сказал Серхио 20-тысячной публике, которая пришла посмотреть, как он впервые с 2005 года одевает футболку "Севильи".

Даже не верится, что за неделю до этой идиллии президент "Нервиона" Хосе Кастро и спортдир Виктор Орта разыграли довольно позорный спектакль.

"Рамос хочет в "Севилью"? А я хочу самолет, и что с того?" - после этих слов президента Орта типа случайно подарил ему игрушечный аэроплан.

Сейчас, когда топор войны зарыт, самолетик передарили младшему сыну Рамоса Максимо Адриано, что довольно символично.

"Севилья" действительно его дом?

Строго говоря, не совсем.

Рамос родился в крошечном Камасе в 6 км от Севильи. Там и начал играть.

"Когда ему было 3-4 года, он уже уверенно набивал мяч на поле", - вспоминает экс-президент "Камаса" Хуан Луис Ангуло, чей кузен Элой Ангуло был первым тренером звезды. Старик до сих пор называет его "мой Серхио", хотя контакты давно оборваны.

У Рамоса своя конная ферма в поселке; он иногда ездит там верхом. Но на стадионе не бывает.

Вся его семья уехала из городка – родители Хосе Мария и Пачи; сестра Мириан; брат Рене даже стал агентом и кроме Серхио занимается еще десятком игроков Ла Лиги.

"Севилья"? Туда паренек из Камаса прибыл уже особенным, что запомнил директор академии:

"Серхио был блондин - не очень высокий, но сильный и резвый, с горящими глазами", - говорит Пабло Бланко. "Мы провели пробный матч с другими детьми, и он нам очень понравился. У него была личность и большая уверенность в себе. Он не стеснялся и пришел с верой в свои силы, в свой стиль".

В одной группе с Рамосом работал нынешний капитан "Севильи" Хесус Навас. На год старше был Антонио Пуэрта. Они втроем дружили.

Дебютировать Рамосу за "Нервион" позволил Хоакин Капаррос 1 февраля 2004 года, и до конца того сезона он еще трижды выходил в старте. А уже следующий чемпионат-2004/05 и подавно провел как основной правый бек, после чего перешел в "Реал" за 30 млн.

Tras mucho buscarla en mi archivo.... Aquí el original de una foto entrañable. Sergio Ramos, Navas y Puerta. 20/09/04 pic.twitter.com/mlaiK2b381 — Miguel Morenatti (@MiguelMorenatti) September 8, 2013

Наследство? Крошечное. 49 матчей, 3 гола; пара фото с Пуэртой. Все Кубки УЕФА и Лиги Европы "Севилья" выиграла уже без Серхио.

Откуда взялся конфликт с фанатами?

Где-то виноваты слухи, а местами Серхио сам наломал дров.

Так, во время переговоров в 2005-м говорили, что Рамос чуть ли не голодовку закладывал, чтобы его только отпустили на "Бернабеу".

Далее, уже игроком "Реала", он праздновал каждый гол, забитый в ворота "Севильи", и за это его освистывали:

"Люди спрашивали меня: "Мы воспитали его здесь, он отсюда, он экс-игрок "Севильи", друг Хесуса Наваса, Антонио Пуэрты, мы заботились о нем. Так почему же он так себя ведет?" – Бланко, кажется, и сам этого не понимал.

Апогея конфликт достиг в 1/8 финала Кубка короля-2016/17. Тогда "Реал" дома победил "Севилью" 3:0, но на выезде горел 2:3, и Рамос на 82-й минуте паненкой прибил родной клуб, после чего долго показывал одной из трибун свое имя и эмблему Мадрида.

Скандал едва ли смягчило прощение перед тремя другими трибунами и объяснение, что жест касался только Biris Norte, группы радикальных ультрас:

"Перед ними я не извинюсь никогда. Они обзывали меня, обзывали мою мать. За что мне извиняться?"

Что говорит Серхио сейчас?

Оправдывается, конечно.

"Это была молодость, я надеюсь, они смогут меня простить", - говорит Рамос о кубковом матче. И все бы ничего, но ему тогда было 30 лет.

А вот в трансфере в "Реал" в 2005-м Серхио обвиняет теперь только экс-президента "Севильи" Хосе Марию Дель Нидо, который якобы уладил продажу за кулисами, а свалил все на него, чтобы не отвечать перед фанами за потерю наибольшего таланта академии:

MARCA cover on September 1st, 2005 when Sergio Ramos joined Real Madrid.



“The new Fernando Hierro.” pic.twitter.com/Ms8ynRyiwm — Madrid Zone (@theMadridZone) August 31, 2023

"Мне это далось тяжело. Из-за этого очень пострадала моя семья, мы не могли просто прийти сюда посмотреть футбол, поболеть. Я совершал ошибки в своей жизни, и одна из главных заключалась в том, что я не объяснил тогда публично, что произошло. Я разрешил старшим рассказывать историю за меня. Мое подписание было полностью согласовано клубами; я не выставлял никаких условий перехода, а в результате болельщики считали врагом именно меня, который всегда сохранял расположение к клубу и к ним".

Дель Нидо и Перес, занимавшиеся тогда этим трансфером, молчат.

Да и сам Рамос молчал уж больно долго, и верят ему далеко не все.

А что думает руководство "Севильи"?

А ничего не думает. У бедного нет времени жить прошлым.

У "Севильи" непогашенный долг в 90 млн евро, и президент Кастро занят тем, что пытается без конкурентных денег построить конкурентную команду. Из активов у него всего несколько сбитых летчиков, академия и имя, которое знают в мире благодаря Лиге Европы. Все остальное – пассив.

Почему Кастро раньше отказывался от Рамоса? Потому что тот хотел рыночную зарплату.

Почему Кастро обнимает Рамоса сегодня? Потому что, поразмыслив, Серхио от нее отказался. Он может себе это позволить.

Еще в прошлом году суд разблокировал строительство района Лос Беррокалес на юго-востоке Мадрида, куда Рамос вложил не только свои деньги, но и взял 35 млн в кредит, и теперь у ветерана готовый пенсионный фонд, который по завершении работ будет состоять из 22 тысяч домов.

Ну, и ко всему "Севилью" подтолкнул кризис на поле – команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла все три стартовых матча Ла Лиги, пропустив 8 голов. Директор Орта говорил, что "у Севильи шесть центрбеков", но это ложь. Лучшим стоппером "Нервиона" прямо сейчас является номинальный опорник Неманья Гудель, но и он тоже привозит. Кресло под тренером шатается.

Sevilla coach Jose Mendilibar will be fighting for his job as coach for the next two weeks, if things don’t improve he will be sacked.



The next 2 weeks of matches for Sevilla:



Las Palmas ????

RC Lens (UCL) ????

Osasuna ✈️

Almeria ????

Barcelona ✈️

PSV (UCL) ✈️



[@mundodeportivo] pic.twitter.com/p6FOC1U4Mn — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 12, 2023

А у Рамоса между тем более 40 матчей и 3 гола за "ПСЖ" в прошлом сезоне. Его статистика на высоте.

Что же видим мы?

Что это все немного маскарад.

Сделку представляют прессе, как акт любви, но на деле это брак по расчету.

Одни хватаются за единственного доступного им на рынке топа, а другой вложил деньги достаточно удачно, чтобы не шокировать жену-журналистку и четырех сыновей прелестями шариата. Вот и все.

С другой стороны, то, что началось как бизнес, еще может перерасти в личное, если у Рамоса окажется достаточно сил и здоровья. 3-4 года назад он бы точно смог, но сейчас ему 37, и делать прогнозы с каждым днем труднее.

Единственное, что ясно – шанс есть. Это не кейс Роналду и "МЮ", ведь Рамос не бывшая звезда, а сын Севильи, пускай и блудный. Надо только сильный приятный повод – и город об этом вспомнит.