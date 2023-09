Возвращение блудного Рамоса: отказался от Саудовской Аравии, снизил зарплату в 20 раз, но фаны Севильи ему не верят

Да. Серхио Рамос официально в "Севилье" с 6 сентября.

Известно, что параллельно с ветераном вел переговоры "Аль-Иттихад", предлагавший 15 млн чистыми и среднесрочное соглашение – фантастические условия для 37 лет.

Но что Рамос? Он поблагодарил и выбрал годичную сделку в "Севилье" с зарплатой 1 млн евро в год.

Даже не верится, что за неделю до этой идиллии президент "Нервиона" Хосе Кастро и спортдир Виктор Орта разыграли довольно позорный спектакль.

Сейчас, когда топор войны зарыт, самолетик передарили младшему сыну Рамоса Максимо Адриано, что довольно символично.

Строго говоря, не совсем.

Рамос родился в крошечном Камасе в 6 км от Севильи. Там и начал играть.

У Рамоса своя конная ферма в поселке; он иногда ездит там верхом. Но на стадионе не бывает.

Вся его семья уехала из городка – родители Хосе Мария и Пачи; сестра Мириан; брат Рене даже стал агентом и кроме Серхио занимается еще десятком игроков Ла Лиги.

"Севилья"? Туда паренек из Камаса прибыл уже особенным, что запомнил директор академии:

В одной группе с Рамосом работал нынешний капитан "Севильи" Хесус Навас. На год старше был Антонио Пуэрта. Они втроем дружили.

Дебютировать Рамосу за "Нервион" позволил Хоакин Капаррос 1 февраля 2004 года, и до конца того сезона он еще трижды выходил в старте. А уже следующий чемпионат-2004/05 и подавно провел как основной правый бек, после чего перешел в "Реал" за 30 млн.

Наследство? Крошечное. 49 матчей, 3 гола; пара фото с Пуэртой. Все Кубки УЕФА и Лиги Европы "Севилья" выиграла уже без Серхио.

Где-то виноваты слухи, а местами Серхио сам наломал дров.

Так, во время переговоров в 2005-м говорили, что Рамос чуть ли не голодовку закладывал, чтобы его только отпустили на "Бернабеу".

Далее, уже игроком "Реала", он праздновал каждый гол, забитый в ворота "Севильи", и за это его освистывали:

Апогея конфликт достиг в 1/8 финала Кубка короля-2016/17. Тогда "Реал" дома победил "Севилью" 3:0, но на выезде горел 2:3, и Рамос на 82-й минуте паненкой прибил родной клуб, после чего долго показывал одной из трибун свое имя и эмблему Мадрида.

Скандал едва ли смягчило прощение перед тремя другими трибунами и объяснение, что жест касался только Biris Norte, группы радикальных ультрас:

Оправдывается, конечно.

А вот в трансфере в "Реал" в 2005-м Серхио обвиняет теперь только экс-президента "Севильи" Хосе Марию Дель Нидо, который якобы уладил продажу за кулисами, а свалил все на него, чтобы не отвечать перед фанами за потерю наибольшего таланта академии:

Дель Нидо и Перес, занимавшиеся тогда этим трансфером, молчат.

Да и сам Рамос молчал уж больно долго, и верят ему далеко не все.

А ничего не думает. У бедного нет времени жить прошлым.

У "Севильи" непогашенный долг в 90 млн евро, и президент Кастро занят тем, что пытается без конкурентных денег построить конкурентную команду. Из активов у него всего несколько сбитых летчиков, академия и имя, которое знают в мире благодаря Лиге Европы. Все остальное – пассив.

Почему Кастро раньше отказывался от Рамоса? Потому что тот хотел рыночную зарплату.

Почему Кастро обнимает Рамоса сегодня? Потому что, поразмыслив, Серхио от нее отказался. Он может себе это позволить.

Еще в прошлом году суд разблокировал строительство района Лос Беррокалес на юго-востоке Мадрида, куда Рамос вложил не только свои деньги, но и взял 35 млн в кредит, и теперь у ветерана готовый пенсионный фонд, который по завершении работ будет состоять из 22 тысяч домов.

Ну, и ко всему "Севилью" подтолкнул кризис на поле – команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла все три стартовых матча Ла Лиги, пропустив 8 голов. Директор Орта говорил, что "у Севильи шесть центрбеков", но это ложь. Лучшим стоппером "Нервиона" прямо сейчас является номинальный опорник Неманья Гудель, но и он тоже привозит. Кресло под тренером шатается.

Sevilla coach Jose Mendilibar will be fighting for his job as coach for the next two weeks, if things don’t improve he will be sacked.



The next 2 weeks of matches for Sevilla:



Las Palmas ????

RC Lens (UCL) ????

Osasuna ✈️

Almeria ????

Barcelona ✈️

PSV (UCL) ✈️



[@mundodeportivo] pic.twitter.com/p6FOC1U4Mn