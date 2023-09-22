Барселона - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" после двух кряду побед со счетом 5:0 примет "Сельту", и это повод рассчитывать на еще один разгром.

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У "Кельтов" только 4 набранных очка в 5 турах Ла Лиги, и еще ни разу им не удалось сыграть "насухо". Их оборона хрупка, а эксперименты Рафы Бенитеса приближают его к отставке, а не команду к триумфу.

В то же время у "Барсы" в прекрасной форме почти все - от тер Штегена, штампующего идеальные сэйвы, и до Левандовского, забивающего в каждом матче.

Сколько по итогу каталонцы отгрузят кризисному сопернику - узнаем 23 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 19:30 по Киеву.

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