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Барселона - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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"Барселона" - "Сельта": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона - Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Барселона" после двух кряду побед со счетом 5:0 примет "Сельту", и это повод рассчитывать на еще один разгром.

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У "Кельтов" только 4 набранных очка в 5 турах Ла Лиги, и еще ни разу им не удалось сыграть "насухо". Их оборона хрупка, а эксперименты Рафы Бенитеса приближают его к отставке, а не команду к триумфу.

В то же время у "Барсы" в прекрасной форме почти все - от тер Штегена, штампующего идеальные сэйвы, и до Левандовского, забивающего в каждом матче.

Сколько по итогу каталонцы отгрузят кризисному сопернику - узнаем 23 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 19:30 по Киеву.

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