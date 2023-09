Примера. Бетис и Вильярреал далеки от выздоровления, Канары наконец победили

Плохой старт "Желтой субмарины" продолжается - у команды Пачеты лишь 2 победы в 7 матчах во всех турнирах.

Реализация - вот первый бич. Серлот реализовал свой шанс, замкнув прострел Баэны. Но что остальные? Жерар Морено пальнул в штангу; Тригейрос, расстреливая дальний угол, не пробил Димитриевского; проиграл дуэль голкиперу в конце матча и Пино.

При этом защита у "Подводников" даже хуже. Кике Перес забил свой первый гол за "Райо" после банального выноса со своей половины - перед ним расступились оба центрбека. Еще один раз Манди обрезал всех и вывел на ворота Альваро Гарсию, но там спас Йоргенсен. Ну, и глупейшее удаление Альберто Морено как квинтэссенция защиты "Вильярреала" сегодня.

Неудивительно, что в таблице у команды лишь 7 очков - это середина таблицы. У "Райо" - 10 баллов, он идет выше.

6-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Кике Перес, 16 - Серлот, 15

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино - Валентин, Кике Перес (Трехо, 70) - Паласон (де Фрутос, 60), Унаи Лопес (Сисс, 70), Альваро Гарсия (Бебе, 88) - де Томас (Камельо, 61)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено - Парехо, Комесанья (Капу, 76), Баэна (Моралес, 76) - Жерар Морено (Тригейрос, 56), Серлот, Пино (Ромеро, 89)

Предупреждения: Альваро Гарсия, 18, Камельо, 63 - Альберто Морено, 62, Комесанья, 73

Удаление: Альберто Морено, 77

После 0:5 с "Барселоной" и 0:1 с "Рейнджерс" "Бетис" не сумел победить и "Кадис". Кризис.

Игра получилась равной; обе команды настаивали на своих козырях. "Бетис" пытался играть через пас, позиционно, а "Кадис" уповал на защиту и навесы.

Именно с навеса Крис Рамос и открыл счет на 41-й минуте - форварду удался идеальный удар головой в падении.

"Бетис", в свою очередь, начал что-то создавать только после перерыва, когда на поле появились техничные Абде, Луис Энрике, Абнер. Именно они заставили "Кадис" прижаться к воротам, и в одном из эпизодов Гвидо Родригес проявил мастерство, забив неидеальной, но умелой бисиклетой.

Победу своим мог принести Иско уже в добавленное время, но Ледесма оказался готов к удару пяткой.

