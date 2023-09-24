Примера. Бетис и Вильярреал далеки от выздоровления, Канары наконец победили

Плохой старт "Желтой субмарины" продолжается - у команды Пачеты лишь 2 победы в 7 матчах во всех турнирах.

Реализация - вот первый бич. Серлот реализовал свой шанс, замкнув прострел Баэны. Но что остальные? Жерар Морено пальнул в штангу; Тригейрос, расстреливая дальний угол, не пробил Димитриевского; проиграл дуэль голкиперу в конце матча и Пино.

При этом защита у "Подводников" даже хуже. Кике Перес забил свой первый гол за "Райо" после банального выноса со своей половины - перед ним расступились оба центрбека. Еще один раз Манди обрезал всех и вывел на ворота Альваро Гарсию, но там спас Йоргенсен. Ну, и глупейшее удаление Альберто Морено как квинтэссенция защиты "Вильярреала" сегодня.

Pacheta está empezando a construir su Villarreal de manera asimétrica, como también hacía Emery. Parte de un 4-4-2, pero las bandas funcionan de forma diferente. Alberto Moreno compensa los apoyos por dentro de Baena; mientras que Pino juega muy abierto y Foyth queda por detrás. pic.twitter.com/zBZM8iOA0X — Adrián Blanco (@AdrianBlanco_) September 24, 2023

Неудивительно, что в таблице у команды лишь 7 очков - это середина таблицы. У "Райо" - 10 баллов, он идет выше.

6-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Кике Перес, 16 - Серлот, 15

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино - Валентин, Кике Перес (Трехо, 70) - Паласон (де Фрутос, 60), Унаи Лопес (Сисс, 70), Альваро Гарсия (Бебе, 88) - де Томас (Камельо, 61)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Манди, Альберто Морено - Парехо, Комесанья (Капу, 76), Баэна (Моралес, 76) - Жерар Морено (Тригейрос, 56), Серлот, Пино (Ромеро, 89)

Предупреждения: Альваро Гарсия, 18, Камельо, 63 - Альберто Морено, 62, Комесанья, 73

Удаление: Альберто Морено, 77

После 0:5 с "Барселоной" и 0:1 с "Рейнджерс" "Бетис" не сумел победить и "Кадис". Кризис.

Игра получилась равной; обе команды настаивали на своих козырях. "Бетис" пытался играть через пас, позиционно, а "Кадис" уповал на защиту и навесы.

Именно с навеса Крис Рамос и открыл счет на 41-й минуте - форварду удался идеальный удар головой в падении.

"Бетис", в свою очередь, начал что-то создавать только после перерыва, когда на поле появились техничные Абде, Луис Энрике, Абнер. Именно они заставили "Кадис" прижаться к воротам, и в одном из эпизодов Гвидо Родригес проявил мастерство, забив неидеальной, но умелой бисиклетой.

Победу своим мог принести Иско уже в добавленное время, но Ледесма оказался готов к удару пяткой.

OFFICIAL: Francisco Román Alarcón Suárez Isco is voted Man Of The Match in the game against Cádiz.



Isco with Real Betis in the Spanish League:



✅ Man of the Match

✅ Man of the Match

✅ Man of the Match

❌ He did not achieve man of the match pic.twitter.com/niMNzg3vhI — football talk show (@AtoeCosmos) September 24, 2023

На том и закончили. В таблице у обеих команд по 8 очков - это результат середняков.

6-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Кадис" - 1:1

Голы: Гвидо Родригес, 60 - Рамос, 41

"Бетис": Браво - Бельерин (Руибаль, 87), Песселья, Бартра, Миранда (Абнер, 61) - Гвидо Родригес, Иско, Рока (Гуардадо, 61) - Родри (Луис Энрике, 61), Виллиан Жозе (Абде, 46), Айосе Перес

"Кадис": Ледесма - Карселен, Мере (Луис Эрнандес, 88), Фали Хименес, Хави Эрнандес - Наварро (Собрино, 68), Алькарас, Эскаланте (Куаме, 88), Алехо (Мачис, 72) - Макси Гомес (Марти, 68), Рамос

Предупреждения: Миранда, 45, Иско, 90+5 - Алехо, 38, Алькарас, 57, Собрино, 90+5

Есть первая победа "Лас-Пальмаса" после возвращения в элиту! Причем в меньшинстве!

А вот касательно игры, то радости мало; она получилась медленной, скучной, ей не хватало ударов по воротам. До перерыва Мунир забил дважды за "Лас-Пальмас", но оба раза после очевидных офсайдов.

Удаление Мики Мармоля на 58-й минуте предоставило шанс поатаковать "Гранаде", но та была настолько стерильной, что завершила матч с одним (!) ударом в сторону ворот. Только пенальти выпрашивали.

Наказание за это пришло уже в добавленное время, когда идеальный дальний удар удался опорнику "Лас-Пальмаса" Кириану Родригесу. Красота!

????Las Palmas met fin à une série de 21 matchs sans victoire en Primera !



Via @pedritonumeros- #LasPalmasGranada pic.twitter.com/U2L1DPhKR9 — 100% Liga (@FoudeLiga) September 24, 2023

В таблице у островитян благодаря ему 5 очков, у "Гранады" - 4. При этом над качеством футбола тем и другим еще работать и работать.

6-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран Канария"

"Лас-Пальмас" - "Гранада" - 1:0

Гол: Кириан Родригес, 90+1

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Алекс Суарес, Мармоль, Серхи Кардона - Пехиньо (Парк, 46), Кириан Родригес, Луаодис (Эррера, 90+1), Виера (Муньос, 66), Мунир (Каба, 66) - Перроне (Коко, 60)

"Гранада": Андре Феррейра - Рикард Санчес, Мигель, Торренте (Виктор Диас, 74), Нева (Альваро Фернандес, 73) - Мелендо (Сарагоса, 73), Серхио Руис, Гумбау (Вильяр, 64) - Узуни, Бойе (Дьеду, 81), Пуэртас

Предупреждения: Мармоль, 39, Алекс Суарес, 39, Араухо, 43, Каба, 80 - Гумбау, 7, Вильяр, 70, Рикард Санчес, 82, Альваро Фернандес, 90

Удаление: Мармоль, 58