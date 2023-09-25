Президент Атлетико о Феликсе: Фантастический игрок, в Барсе он воплощает все, на что способен

Феликс перешел в "Барселону" на правах аренды этим летом. В 4 матчах за каталонский клуб португалец отметился 3 голами и 2 ассистами.

"Он наш игрок, мы должны защищать его, помогать ему и понимать, что если с ним все хорошо, это выгодно нам.

Я всегда говорил, что он фантастический игрок, и он демонстрирует это в "Барселоне". С нами он не адаптировался, ему не повезло. И все же в "Барселоне" он замечательный игрок, и здесь он тоже был таким.

Его уход не причиняет мне боли. У нас он не раскрыл все, на что способен. Он перешел в "Челси" и тоже не показал этого. И теперь в "Барселоне" он воплощает это. Великие игроки в конечном итоге всегда это доказывают", - сказал Энрике Сересо.