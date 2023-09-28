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Рюдигер хромал в матче с Лас-Пальмас, но избежал серьезного повреждения

Испания
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Давиду Алабе ещё предстоит пройти обследование

Рюдигер хромал в матче с Лас-Пальмас, но избежал серьезного повреждения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Реала" Антонио Рюдигер здоров и будет доступен к матчу с "Жироной" в субботу, 30-го сентября. Он покидал поле, после матча с "Лас-Пальмасом" прихрамывая на правую ногу.

После обследования выяснилось, что серьезных повреждений у немца нет, сообщает журналист Мельчор Руис.

Также обследование придется пройти Давиду Алабе, который был заменен в первом тайме. Степень серьезности повреждения будет определена в этот момент, после обследования.

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В статье: Антонио Рюдигер Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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