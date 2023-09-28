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Рюдигер хромал в матче с Лас-Пальмас, но избежал серьезного повреждения
Давиду Алабе ещё предстоит пройти обследование
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Антонио Рюдигер здоров и будет доступен к матчу с "Жироной" в субботу, 30-го сентября. Он покидал поле, после матча с "Лас-Пальмасом" прихрамывая на правую ногу.
После обследования выяснилось, что серьезных повреждений у немца нет, сообщает журналист Мельчор Руис.
Также обследование придется пройти Давиду Алабе, который был заменен в первом тайме. Степень серьезности повреждения будет определена в этот момент, после обследования.
Termina el primer entrenamiento del @realmadrid preparando la visita a Gerona— Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) September 28, 2023
❌️ Courtois Militao Güler
@David_Alaba (mañana Pruebas)@ToniRuediger, tras pruebas nada importante. Se espera esté ante el @GironaFC
Trabajo de Recuperación para los Titulares
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