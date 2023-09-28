Рюдигер хромал в матче с Лас-Пальмас, но избежал серьезного повреждения

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер здоров и будет доступен к матчу с "Жироной" в субботу, 30-го сентября. Он покидал поле, после матча с "Лас-Пальмасом" прихрамывая на правую ногу.

После обследования выяснилось, что серьезных повреждений у немца нет, сообщает журналист Мельчор Руис.

Также обследование придется пройти Давиду Алабе, который был заменен в первом тайме. Степень серьезности повреждения будет определена в этот момент, после обследования.