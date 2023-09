Примера. Бенитес не контролирует Сельту, еще один серый матч Бетиса

По правде, "Кельты" играют так, будто сливают Рафу Бенитеса. Это не футбол.

Сегодня "Сельта" перед своими болельщиками уступила новичку элиты по ударам в створ ворот 0:10.

Единственный гол "Кельтов" случился после невероятного курьеза - Марин с центра поля пасовал на вратаря, не посмотрев, что тот отошел далеко от рамки.

У "Алавеса" было предостаточно шансов вырвать победу даже после этого. Вильяр спасал своих после ударов Хаджи, Саму, Солы, Реббаха. В то же время защита лишь имитировала борьбу - в том числе и в эпизоде с голом от Саму, когда сразу двое "Кельтов" сопровождали Хави Лопеса, но ни один не отбирал мяч всерьез.

В таблице после ничьей "Алавес" имеет 7 баллов, и для него это хорошо. У "Сельты" - 5, и для нее это ужасно.

7-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Алавес" - 1:1

Голы: Марин, 35 (автогол) - Саму, 73

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Нуньес, Старфельт, Ристич - Бельтран (Тапиа, 63), де ла Торре, Бамба (Дотор, 74) - Аспас (Дувикас, 63), Странд Ларсен (Карлес Перес, 56)

"Алавес": Сивера - Горосабель, Марин, Седлар, Хави Лопес (Дуарте, 85) - Гуриди (Бланко, 63), Гевара - Сола (Алькаин, 69), Хаджи (Кике, 69), Реббах (Риоха, 62) - Саму

Предупреждения: де ла Торре, 15, Аспас, 52, Бельтран, 52, Карлес Перес, 76 - Хави Лопес, 78, Марин, 90+1, Риоха, 90+4

Удаление: де ла Торре, 68

Андалусийское дерби оправдало ожидания - борьбы, интриги было много.

"Гранада" намного лучше играла до перерыва, и только отличные сэйвы ветерана Клаудио Браво позволили "Бетису" выстоять после ударов Узуни, Пуэртаса и Торренте.

Гости ответили на все это уже во втором тайме - это юный Ассане Диао отпраздновал дебют за основу голом в сольном проходе.

