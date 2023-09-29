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Барселона - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" - "Севилья": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона" на неделе оступилась с "Мальоркой" (2:2), а "Севилья" разгромила "Альмерию" (5:1). Значит ли это, что "Нервион" в лучших кондициях? Сложный вопрос.
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Еще две недели назад каталонцы показывали значительно более классный футбол, но с тех пор выбыл Френки де Йонг, да и защита "Барсы" внезапно забарахлила, пропустив четырежды в двух матчах. А в это время "Севилья" постоянно прибавляет.
Новичок Доди Лукебакьо был лидером атак "Нервиона" в последних турах, но и Джибриль Соу, и Орьян Нюланд, и, конечно, Серхио Рамос явно усилили команду.
Хватит ли обновленной "Севильи" класса еще и выстоять в Барселоне - увидим 29 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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