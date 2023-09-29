  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
(1 голосов)

"Барселона" - "Севилья": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона - Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Барселона" на неделе оступилась с "Мальоркой" (2:2), а "Севилья" разгромила "Альмерию" (5:1). Значит ли это, что "Нервион" в лучших кондициях? Сложный вопрос.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Еще две недели назад каталонцы показывали значительно более классный футбол, но с тех пор выбыл Френки де Йонг, да и защита "Барсы" внезапно забарахлила, пропустив четырежды в двух матчах. А в это время "Севилья" постоянно прибавляет.

Новичок Доди Лукебакьо был лидером атак "Нервиона" в последних турах, но и Джибриль Соу, и Орьян Нюланд, и, конечно, Серхио Рамос явно усилили команду.

Хватит ли обновленной "Севильи" класса еще и выстоять в Барселоне - увидим 29 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Барселона - Севілья
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2023
yellow-arrow
Искусство контратак. Осасуна - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Аспиликуэта провел свой 500-й матч в топ-чемпионатах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Севилья смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде