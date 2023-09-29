Испания
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Не Реалом единым: Рафинья получил травму в матче с Севильей
Больше времени для молодых
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" потеряла Рафинью в матче с "Севильей". Вингер получил повреждение в первом тайме поединка.
Похоже, что бразилец потянул заднюю поверхность бедра во время удара. Вместо него на поле появился 20-летний полузащитник Фермин Лопес.
"Барселона" занимает 3-е мместо в чемпионате Испании, тогда как "Севилья" идет 11-ой.
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