Примера. Атлетико - Кадис 3:2. Устроили проблему, чтобы героически ее решить

Времена, когда "Атлетико" стабильно играл на 1:0, давно закончились. Сейчас это команда-ураган.

В первом тайме против скромного "Кадиса" Гризманн, Корреа и компания запороли все свои моменты, а в это время их защитники привозили себе голы. На 12-й минуте Молина проспал рывок Лукаса Пиреса - и это 0:1. На 27-й минуте Аспиликуэта скинул мяч под рывок Рохеру Марти - и это 0:2.

В воздухе запахло громкой сенсацией, но именно на этом месте "Атлетико" начал всерьез играть футбол. Уже через пять минут Аспи реабилитировался за ошибку, идеально навесив на Анхеля Корреа в длительной, многослойной атаке хозяев.

2 - Atlético de Madrid ????⚪️ have conceded two home goals in a @LaLiga game before the first 30 minutes of the game for only the sixth time in the entire 21st century. Disconnection. pic.twitter.com/LyXO8PBDa3