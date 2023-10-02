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Примера. Атлетико - Кадис 3:2. Устроили проблему, чтобы героически ее решить

Испания
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Обновленных "Матрасников" интересно смотреть

Примера. Атлетико - Кадис 3:2. Устроили проблему, чтобы героически ее решить

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Времена, когда "Атлетико" стабильно играл на 1:0, давно закончились. Сейчас это команда-ураган.

В первом тайме против скромного "Кадиса" Гризманн, Корреа и компания запороли все свои моменты, а в это время их защитники привозили себе голы. На 12-й минуте Молина проспал рывок Лукаса Пиреса - и это 0:1. На 27-й минуте Аспиликуэта скинул мяч под рывок Рохеру Марти - и это 0:2.

В воздухе запахло громкой сенсацией, но именно на этом месте "Атлетико" начал всерьез играть футбол. Уже через пять минут Аспи реабилитировался за ошибку, идеально навесив на Анхеля Корреа в длительной, многослойной атаке хозяев.

Давление еще усилилось ближе к перерыву, а сразу после него "извинился" за ляп в защите и Молина - он с острого угла прошил защитников и вратаря.

"Кадис" на это все просто не мог ответить - слишком высокий темп, слишком много обострений предлагали гостям "Матрасники". Даже "автобус" от такого спасти не мог, и когда еще появился Самуэл Лино, южане были приговорены окончательно. Бразилец протащил мяч левым флангом, отдал на Сауля, а тот выложил на дубль Корреа - 3:2!

И даже это не финал. Гризманн, де Пауль, тот же Корреа могли делать счет даже крупнее, пока гости только отбивались.

Торжество атаки над обороной вывело "Атлетико" на чистое 4-е место с 16 очками, причем у них еще есть игра в запасе. У "Кадиса" - 9 баллов.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Кадис" - 3:2

Голы: Корреа, 32, 66, Молина, 46 - Лукас Пирес, 12, Марти, 27

"Атлетико": Облак - Аспиликуэта (Галан, 81), Витсель, Эрмосо - Молина, Льоренте (де Пауль, 61), Коке (Самуэл Лино, 61), Сауль, Рикельме (Хименес, 61) - Корреа, Гризманн

"Кадис": Ледесма - Сальдуа (Карселен, 62), Мере (Макси Гомес, 70), Фали Хименес (Мбайе, 35), Хави Эрнандес - Собрино, Куаме, Алькарас (Алехо, 46), Лукас Пирес - Марти (Эскаланте, 46), Рамос

Предупреждения: Коке, 12 - Марти, 39

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В статье: Атлетико (Мадрид) Кадис
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