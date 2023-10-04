ЛЧ. Порту - Барселона 0:1. Вышли в лидеры, но потеряли Левандовского

"Барселона" не была лучшей командой на "Драгау", но победила благодаря концентрации и характеру.

Первый тайм не порадовал ничьих болельщиков - по правде, это было сложно смотреть. Игра без моментов, много бесцельного владения, подачи в никуда. Такое.

На 33-й минуте ко всему добавилась травма Роберта Левандовского, которого в подкате грубо сбил Давид Карму. Учитывая, что в лазарете "Барсы" уже лечатся Педри, де Йонг и Рафинья, фаны каталонцев точно напряглись.

Но что мы увидели дальше? Юное дарование "Порту" Ромариу Бару просто подарил мяч Гюндогану в центре поля, тот вывел на ворота Феррана Торреса - и вингер не промазал.

4 - Ferran Torres ???????? has scored four goals in his last nine games for @FCBarcelona in all competitions, as many as in the previous 32. Resolution. pic.twitter.com/Y1HotxIbbC — OptaJose (@OptaJose) October 4, 2023

Во втором тайме при счете 1:0 в свою пользу "Барса" уже почти не атаковала - только отбивалась и ждала свистка. Нечасто мы ее видели в таком положении, но и времена для "Кулес" нынче не лучшие.

Касательно "Порту", то он бежал вперед и создавал шансы, но в решающие моменты гости были лучше. Так, Кунде в подкате сорвал выход Пепе (но не того!) один на один, съев три метра форы. В похожем ключе форварда остановил и Араухо. Тер Штеген уверенно отразил как удар "с носка" от Венделла, так и крученную попытку Галено. Тареми таки забил бисиклетой, но из явного офсайда.

Также был момент с пенальти на ворота "Барсы", но там ВАР четко дал понять, что первым рукой сыграл игрок "Порту".

Что это значит? Правильно, каталонцы вымучили три очка и теперь с шестью баллами возглавляют группу. Де-факто дорога в первый за три года плей-офф ЛЧ для них открыта. У "Порту" - три очка, как и у "Шахтера"; у "Антверпена" - ноль.

100 - Xavi Hernández becomes tonight the 11th coach in @FCBarcelona history reach 100 games managed in the club history. Centenary. ???????? pic.twitter.com/JFNfpFcHvr — OptaJose (@OptaJose) October 4, 2023

2-й тур Лиги чемпионов. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Барселона" - 0:1

Гол: Ферран Торрес, 45+1

"Порту": Диогу Кошта - Мариу (Нико Гонсалес, 85), Кардосу, Карму, Венделл - Ромариу Бару (Эванилсон, 64), Варела (Консейсау, 85), Эуштакиу, Галено(Намасо, 85) - Пепе, Тареми (Хайме, 85)

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Гюндоган, Ромеу (Серхи Роберто, 69), Гави - Ямаль (Маркос Алонсо, 80), Левандовский (Ферран Торрес, 34), Феликс (Фермин Лопес, 69)

Предупреждения: Кардосу, 28 - Канселу, 13, Араухо, 29, Гави, 36, Кунде, 47, Феликс, 51, Серхи Роберто, 86

Удаление: Гави, 90+3