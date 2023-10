ЛЧ. Порту - Барселона 0:1. Вышли в лидеры, но потеряли Левандовского

"Барселона" не была лучшей командой на "Драгау", но победила благодаря концентрации и характеру.

Первый тайм не порадовал ничьих болельщиков - по правде, это было сложно смотреть. Игра без моментов, много бесцельного владения, подачи в никуда. Такое.

На 33-й минуте ко всему добавилась травма Роберта Левандовского, которого в подкате грубо сбил Давид Карму. Учитывая, что в лазарете "Барсы" уже лечатся Педри, де Йонг и Рафинья, фаны каталонцев точно напряглись.

Но что мы увидели дальше? Юное дарование "Порту" Ромариу Бару просто подарил мяч Гюндогану в центре поля, тот вывел на ворота Феррана Торреса - и вингер не промазал.

