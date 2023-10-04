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ЛЧ. Порту - Барселона 0:1. Вышли в лидеры, но потеряли Левандовского

Испания
(1 голосов)

Тяжелейшая победа Блауграны

ЛЧ. Порту - Барселона 0:1. Вышли в лидеры, но потеряли Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fabio Poco/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не была лучшей командой на "Драгау", но победила благодаря концентрации и характеру.

Первый тайм не порадовал ничьих болельщиков - по правде, это было сложно смотреть. Игра без моментов, много бесцельного владения, подачи в никуда. Такое.

На 33-й минуте ко всему добавилась травма Роберта Левандовского, которого в подкате грубо сбил Давид Карму. Учитывая, что в лазарете "Барсы" уже лечатся Педри, де Йонг и Рафинья, фаны каталонцев точно напряглись.

Но что мы увидели дальше? Юное дарование "Порту" Ромариу Бару просто подарил мяч Гюндогану в центре поля, тот вывел на ворота Феррана Торреса - и вингер не промазал.

Во втором тайме при счете 1:0 в свою пользу "Барса" уже почти не атаковала - только отбивалась и ждала свистка. Нечасто мы ее видели в таком положении, но и времена для "Кулес" нынче не лучшие.

Касательно "Порту", то он бежал вперед и создавал шансы, но в решающие моменты гости были лучше. Так, Кунде в подкате сорвал выход Пепе (но не того!) один на один, съев три метра форы. В похожем ключе форварда остановил и Араухо. Тер Штеген уверенно отразил как удар "с носка" от Венделла, так и крученную попытку Галено. Тареми таки забил бисиклетой, но из явного офсайда.

Также был момент с пенальти на ворота "Барсы", но там ВАР четко дал понять, что первым рукой сыграл игрок "Порту".

Что это значит? Правильно, каталонцы вымучили три очка и теперь с шестью баллами возглавляют группу. Де-факто дорога в первый за три года плей-офф ЛЧ для них открыта. У "Порту" - три очка, как и у "Шахтера"; у "Антверпена" - ноль.

2-й тур Лиги чемпионов. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Барселона" - 0:1

Гол: Ферран Торрес, 45+1

"Порту": Диогу Кошта - Мариу (Нико Гонсалес, 85), Кардосу, Карму, Венделл - Ромариу Бару (Эванилсон, 64), Варела (Консейсау, 85), Эуштакиу, Галено(Намасо, 85) - Пепе, Тареми (Хайме, 85)

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Араухо, Кунде, Бальде - Гюндоган, Ромеу (Серхи Роберто, 69), Гави - Ямаль (Маркос Алонсо, 80), Левандовский (Ферран Торрес, 34), Феликс (Фермин Лопес, 69)

Предупреждения: Кардосу, 28 - Канселу, 13, Араухо, 29, Гави, 36, Кунде, 47, Феликс, 51, Серхи Роберто, 86

Удаление: Гави, 90+3

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В статье: Барселона Порту
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Комментарии (4)
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Бapceлиниyc
05.10.2023 в 00:36
Ну не 3-1 конечно, но тоже хорошо. И неважно КАК, сейчас не до изысков. Всех, кто за Барсу с победой! Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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Spokoyno (Київ)
05.10.2023 в 00:12
На жаль основна команда не підтримала молодняк Ті виграли 2:0! А так дійсно головного суперника обіграли на його галявині! ЯК І ЗАМОВЛЯЛИ справжні поціновувачи футболу! РЕАЛьні дітлохи знов обісралися зі своїми прогнозами. Трошки про погане! Хоч Гаві на питбуля і не тягне, утім свої картки заробив. До речі гості зовсім не грали у сім раз грубіше, як це випливає із карток... Просто господарі "вміють краще падати". Зрозуміло, що не дивлячись на травми, видалення в Барси склад набагато мастерний, але Шахтар сьогодні довів, що може використати будь-яку похибку суперника... Так що попрацювати доведеться! З перемогою справжніх вболівальників! РЕАЛьно збоченим обожнювачам Гранда ... ні не співчуття, а йдіть за курсом РК.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.10.2023 в 00:02
Вимучили все таки перемогу! Але з такою кількістю травмованих не дивно, що Барселоні важко грати.Захист сьогодні на висоті. Кунде на початку другого тайму футбольний блок шот зробив, класний підкат, врятував команду. Араухо теж добре зіграв. Гаві підвів.А от після заміни Роберта лінія нападу зовсім слабо виглядала. Фелікс аж занадто сталася, так хотів забити на цьому стадіоні, може й перехвилювався. Ямаль непомітний зовсім був. Торрес ... добре що забив!!!З перемогою, барселонці!!!
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Бapceлиниyc
05.10.2023 в 00:38
З перемогою Михайле!
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