Примера. Кадис - Жирона 0:1. Довбик инертен, но автобус все-таки пробили

"Жирона" после поражения от "Реала" не стала горевать и по-быстрому вернулась к победам.

"Кадис" не проигрывал дома с 25 апреля, но сегодня южан уже на 10-й минуте подвел Дарвин Мачис, зачем-то прыгнувший прямой ногой в Янхеля Эрреру. Зачем?! Конечно, его удалили.

Ну, а держаться вдесятером 80 минут - сами понимаете, каково это. Де-факто "Кадиса" хватило физически минут на 30-35, дальше хозяева уже почти не контратаковали. Единственный опасный эпизод за матч - удар Собрино чуть мимо штанги.

"Жирона", в свою очередь, без конца атаковала позиционно, но тоже стерильно. Довбик проигрывал всю борьбу Фали Хименесу, и запомнился только неудачной попыткой выпросить пенальти. Впрочем, как и Стуани, который украинца заменил. Фали съел обоих.

Прибавить каталонцы сумели только после перерыва за счет ударов со средней и дальней дистанции. Сперва пробовал Савио - Ледесма потащил.

Ну, а попытка лидера "Жироны" Алейша Гарсии уже была результативной - мяч лег точно в неприкрытый угол ворот.

6 - Girona's Aleix García has attempted 6 shots against Cádiz today, his highest tally a same LaLiga game (102 appearances in the competition). Record. pic.twitter.com/EzyFtlJ2gn