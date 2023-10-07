Примера. Кадис - Жирона 0:1. Довбик инертен, но автобус все-таки пробили

"Жирона" после поражения от "Реала" не стала горевать и по-быстрому вернулась к победам.

"Кадис" не проигрывал дома с 25 апреля, но сегодня южан уже на 10-й минуте подвел Дарвин Мачис, зачем-то прыгнувший прямой ногой в Янхеля Эрреру. Зачем?! Конечно, его удалили.

Ну, а держаться вдесятером 80 минут - сами понимаете, каково это. Де-факто "Кадиса" хватило физически минут на 30-35, дальше хозяева уже почти не контратаковали. Единственный опасный эпизод за матч - удар Собрино чуть мимо штанги.

"Жирона", в свою очередь, без конца атаковала позиционно, но тоже стерильно. Довбик проигрывал всю борьбу Фали Хименесу, и запомнился только неудачной попыткой выпросить пенальти. Впрочем, как и Стуани, который украинца заменил. Фали съел обоих.

Прибавить каталонцы сумели только после перерыва за счет ударов со средней и дальней дистанции. Сперва пробовал Савио - Ледесма потащил.

Ну, а попытка лидера "Жироны" Алейша Гарсии уже была результативной - мяч лег точно в неприкрытый угол ворот.

6 - Girona's Aleix García has attempted 6 shots against Cádiz today, his highest tally a same LaLiga game (102 appearances in the competition). Record. pic.twitter.com/EzyFtlJ2gn — OptaJose (@OptaJose) October 7, 2023

Были у "Жироны" и еще два шанса ближе к концу, но Ледесма взял удары Коуто и Торре. Да и, по правде говоря, не наиграли гости на крупную победу. Да, игра проходила на половине "Кадиса", но при этом все было очень на тоненького.

В таблице победа временно вернула "Жирону" на первое место с 22 очками. У "Кадиса" - 9 баллов и 12-я позиция.

9-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Жирона" - 0:1

Гол: Алейш Гарсия, 59

"Кадис": Ледесма - Карселен (Лукас Пирес, 66), Мере (Собрино, 79), Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо, Эскаланте (Куаме, 66), Алькарас, Мачис - Рамос (Негредо, 79), Гомес (Гвардиола, 73)

"Жирона": Гассанига - Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд - Коуто, Эррера (Кебе, 88), Алейш Гарсия, Гутьеррес (Торре, 62) - Мартин (Хуанпе, 88), Довбик (Стуани, 72), Савио (Валери, 72)

Предупреждения: Алькарас, 2 - Алейш Гарсия, 4, Эррера, 45+3, Кебе, 90

Удаление: Мачис, 10