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Гранада - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Гранада" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.10.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Барселона" едет в гости к аутсайдеру, с которым, однако, традиционно играет не лучшим образом.
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В позапрошлом сезоне, когда "Гранада" вылетела в Сегунду, она дважды играла с "Барсой" по 1:1. Еще ранее - и подавно побеждала каталонцев на "Камп Ноу" 2:1. Немногие топы могут похвастать такими результатами против Блауграны.
Вдобавок у "Барсы" травмированы сразу четверо ключевых игроков - Левандовский, Рафинья, Педри и де Йонг. Да и устала она в ЛЧ порядочно - матч в Порту был не из легких.
Приведут ли все вышеперечисленные нюансы к сенсации, или же фаворит возьмет верх - увидим 8 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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