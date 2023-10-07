Гранада - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" едет в гости к аутсайдеру, с которым, однако, традиционно играет не лучшим образом.

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В позапрошлом сезоне, когда "Гранада" вылетела в Сегунду, она дважды играла с "Барсой" по 1:1. Еще ранее - и подавно побеждала каталонцев на "Камп Ноу" 2:1. Немногие топы могут похвастать такими результатами против Блауграны.

Вдобавок у "Барсы" травмированы сразу четверо ключевых игроков - Левандовский, Рафинья, Педри и де Йонг. Да и устала она в ЛЧ порядочно - матч в Порту был не из легких.

Приведут ли все вышеперечисленные нюансы к сенсации, или же фаворит возьмет верх - увидим 8 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Гранада - Барселона Смотреть трансляцию

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