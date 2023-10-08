  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Диего Симеоне продлит контракт с Атлетико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диего Симеоне продлит контракт с Атлетико

Испания
Обновлено
(1 голосов)

О сроке действия соглашения не сообщается

Диего Симеоне продлит контракт с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне продлит контракт с мадридским клубом, сообщает Relevo.

По данным источника, стороны договорились о продлении соглашения. Контракт будет рассчитан на два или три года.

Напомним, Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Во главе с аргентинским специалистом клуб выиграл два чемпионата Испании, национальный Кубок и Суперкубок, две Лиги Европы и два Суперкубка Европы, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Сегодня подопечные Диего сыграют с "Реал Сосьедадом" в матче девятого тура Ла Лиги, начало встречи в 17:15.

По теме
yellow-arrow
Гранада – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видетрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Винисиус: Хочу играть за Реал всю свою жизнь
yellow-arrow
Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 08.10.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Джованни Симеоне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
relevo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде