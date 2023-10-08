Диего Симеоне продлит контракт с Атлетико

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне продлит контракт с мадридским клубом, сообщает Relevo.

По данным источника, стороны договорились о продлении соглашения. Контракт будет рассчитан на два или три года.

Напомним, Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Во главе с аргентинским специалистом клуб выиграл два чемпионата Испании, национальный Кубок и Суперкубок, две Лиги Европы и два Суперкубка Европы, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Сегодня подопечные Диего сыграют с "Реал Сосьедадом" в матче девятого тура Ла Лиги, начало встречи в 17:15.