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Диего Симеоне продлит контракт с Атлетико
О сроке действия соглашения не сообщается
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне продлит контракт с мадридским клубом, сообщает Relevo.
По данным источника, стороны договорились о продлении соглашения. Контракт будет рассчитан на два или три года.
Напомним, Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Во главе с аргентинским специалистом клуб выиграл два чемпионата Испании, национальный Кубок и Суперкубок, две Лиги Европы и два Суперкубка Европы, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.
Сегодня подопечные Диего сыграют с "Реал Сосьедадом" в матче девятого тура Ла Лиги, начало встречи в 17:15.
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