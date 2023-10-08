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Основной защитник Барсы Кунде получил травму

Испания
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У Хави большие кадровые проблемы

Основной защитник Барсы Кунде получил травму

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" играет на выезде против "Гранады" (1:2 - второй тайм).

В конце первого тайма произошло неприятное событие для "блауграны". Защитник "Барсы" Жюль Кунде наткнулся на соперника и начал хромать.

В итоге главный тренер гостей Хави заменил француза на Рональда Араухо.

Примечательно, что это уже 5-й основной игрок "Барселоны" с травмой. Ранее повреждения получили: Роберт Левандовский, Рафинья, Педри и Френки де Йонг.

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В статье: Хави Рональд Араухо Жюль Кунде
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