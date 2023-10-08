Основной защитник Барсы Кунде получил травму

В рамках 9-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" играет на выезде против "Гранады" (1:2 - второй тайм).

В конце первого тайма произошло неприятное событие для "блауграны". Защитник "Барсы" Жюль Кунде наткнулся на соперника и начал хромать.

В итоге главный тренер гостей Хави заменил француза на Рональда Араухо.

Примечательно, что это уже 5-й основной игрок "Барселоны" с травмой. Ранее повреждения получили: Роберт Левандовский, Рафинья, Педри и Френки де Йонг.