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Власти Саудовской Аравии могут купить Марсель или Валенсию

Испания
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Власти Саудовской Аравии могут купить Марсель или Валенсию

Фото: twitter.com/saudiFF

Новина українською

"Марсель" и "Валенсия" находятся под угрозой покупки инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает The Independent. Местные власти хотят вложиться в покупку клуба, сопоставимого по масштабу с "Ньюкаслом".

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Саудовская Аравия грезит укреплением своей роли в мировом футболе, а для этого нужно больше подконтрольных ей клубов. При этом покупка будет совершаться не через инвестиционный фонд PIF, который владеет "Ньюкаслом" и ещё 4-мя клубами в Саудовской Аравии.

Отмечается, что посредники достигли значительного прогресса в переговорах. При этом владелец "Валенсии" Питер Лим не хочет продавать клуб, пока он не переехал на новый стадион.

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В статье: Валенсия (Испания) Марсель
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Источник:
independent.co.uk

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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
11.10.2023 в 20:58
Арабская экспансия Европы. Сначала чёрные толпы, потом пособия, оружие, наркотики, потоп футбол, болельщики, беспорядки и... правильно, война. А европейсов куда? А в Украину. А украинцев куда? А в...
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