Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Власти Саудовской Аравии могут купить Марсель или Валенсию
Фанатам приготовиться
Фото: twitter.com/saudiFF
"Марсель" и "Валенсия" находятся под угрозой покупки инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает The Independent. Местные власти хотят вложиться в покупку клуба, сопоставимого по масштабу с "Ньюкаслом".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Саудовская Аравия грезит укреплением своей роли в мировом футболе, а для этого нужно больше подконтрольных ей клубов. При этом покупка будет совершаться не через инвестиционный фонд PIF, который владеет "Ньюкаслом" и ещё 4-мя клубами в Саудовской Аравии.
Отмечается, что посредники достигли значительного прогресса в переговорах. При этом владелец "Валенсии" Питер Лим не хочет продавать клуб, пока он не переехал на новый стадион.
Популярное сейчас
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Стал известен арбитр матча Украина – Северная Македония
- СБУ разоблачила предателей, которые навели российский Искандер на село Гроза. В результате удара тогда погибли 53 человека
- Примера. Кадис - Жирона 0:1. Довбик инертен, но автобус все-таки пробили
- Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом - из рабочего класса. Услышав это, он заставил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Новости по теме
- 10:01 Украинские Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- 10:37 Украинские Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
- 01:33 Украинские ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна