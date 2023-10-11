Власти Саудовской Аравии могут купить Марсель или Валенсию

"Марсель" и "Валенсия" находятся под угрозой покупки инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает The Independent. Местные власти хотят вложиться в покупку клуба, сопоставимого по масштабу с "Ньюкаслом".

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Саудовская Аравия грезит укреплением своей роли в мировом футболе, а для этого нужно больше подконтрольных ей клубов. При этом покупка будет совершаться не через инвестиционный фонд PIF, который владеет "Ньюкаслом" и ещё 4-мя клубами в Саудовской Аравии.

Отмечается, что посредники достигли значительного прогресса в переговорах. При этом владелец "Валенсии" Питер Лим не хочет продавать клуб, пока он не переехал на новый стадион.