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Президент Ла Лиги: ПСЖ мог бы выиграть чемпионский титул за трату денег впустую

Испания
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Тебас подверг критике денежную политику руководства ПСЖ

Президент Ла Лиги: ПСЖ мог бы выиграть чемпионский титул за трату денег впустую

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением относительно финансового состояния испанского чемпионата, а также подверг критике денежную политику руководства "ПСЖ".

"Испанская лига устойчива и входит в пятерку сильнейших в Европе. Испанский футбол пережил тяжелые времена во время коронавирусной пандемии, но сейчас он восстановился. Обеспечение его устойчивости является ключевым моментом.

Мы знаем, что во Франции "ПСЖ" потерял почти 605 млн евро, и что без финансовых ограничений этот клуб потерял бы гораздо больше. "ПСЖ" мог бы выиграть чемпионский титул за трату денег впустую", - приводит слова Тебаса Sport.es.

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В статье: Испания Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
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