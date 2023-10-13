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Президент Ла Лиги: ПСЖ мог бы выиграть чемпионский титул за трату денег впустую
Тебас подверг критике денежную политику руководства ПСЖ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением относительно финансового состояния испанского чемпионата, а также подверг критике денежную политику руководства "ПСЖ".
"Испанская лига устойчива и входит в пятерку сильнейших в Европе. Испанский футбол пережил тяжелые времена во время коронавирусной пандемии, но сейчас он восстановился. Обеспечение его устойчивости является ключевым моментом.
Мы знаем, что во Франции "ПСЖ" потерял почти 605 млн евро, и что без финансовых ограничений этот клуб потерял бы гораздо больше. "ПСЖ" мог бы выиграть чемпионский титул за трату денег впустую", - приводит слова Тебаса Sport.es.
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