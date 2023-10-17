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Хави лоббирует подписание Барселоной форварда Манчестер Сити
Тренеру очень нравится Хулиан Альварес
Фото: twitter.com/ManCity
Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Sport.es.
По информации источника, главный тренер "
Отмечается, что "Барселона" настроена решительна в отношении возможного трансфера, несмотря на имеющиеся финансовые проблемы.
В текущем сезоне Альварес провёл за "Манчестер Сити" 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года.
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