Хави лоббирует подписание Барселоной форварда Манчестер Сити

Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер " Барселоны " Хави является большим поклонником таланта аргентинского форварда. Он постарается убедить руководство каталонцев выплатить "Манчестер Сити" отступные за игрока, которые составляют около € 50 млн.

Отмечается, что "Барселона" настроена решительна в отношении возможного трансфера, несмотря на имеющиеся финансовые проблемы.

В текущем сезоне Альварес провёл за "Манчестер Сити" 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года.