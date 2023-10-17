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Хави лоббирует подписание Барселоной форварда Манчестер Сити

Испания
(1 голосов)

Тренеру очень нравится Хулиан Альварес

Хави лоббирует подписание Барселоной форварда Манчестер Сити

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер "Барселоны" Хави является большим поклонником таланта аргентинского форварда. Он постарается убедить руководство каталонцев выплатить "Манчестер Сити" отступные за игрока, которые составляют около € 50 млн.

Отмечается, что "Барселона" настроена решительна в отношении возможного трансфера, несмотря на имеющиеся финансовые проблемы.

В текущем сезоне Альварес провёл за "Манчестер Сити" 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
sport.es

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