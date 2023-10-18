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Реал намерен приобрести двух фланговых защитников. Приоритеты — Рис Джеймс и Альфонсо Дэвис

Испания
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Летом королевский клуб выйдет на трансферный рынок

Реал намерен приобрести двух фланговых защитников. Приоритеты — Рис Джеймс и Альфонсо Дэвис

Фото: https://twitter.com/ReeceJames

Новина українською

Мадридский "Реал" в летнее трансферное окно планирует усиление оборонительной линии, сообщает Relevo.

Руководство "Реала" хочет найти замену Даниэлю Карвахалю и не видит её в собственных воспитанниках. Что касается Лукаса Васкеса, то с ним хотят продлить соглашение, несмотря на 32-летний возраст.

По информации источника, мадридцы намерены подписать правого и левого защитников на долгосрочную перспективу. Приоритетные варианты для испанского клуба — игрок "Челси" Рис Джеймс и оборонец "Баварии" Альфонсо Дэвис.

Отмечается, что трансфер защитника лондонцев будет трудноосуществим.

Напомним, что контракт Джеймса с "Челси" рассчитан до конца июня 2028 года, Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро. Соглашение Дэвиса с "Баварией" действует до лета 2025 года. Цена защитника – 70 млн евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Альфонсо Дэвис Рис Джеймс
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Источник:
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