Винисиуса снова оскорбили из-за цвета его кожи. Игрок выступил с обращением

Во время вчерашнего матча 10 тура испанской Ла Лиги между "Севильей" и "Реалом" нападающий мадридцев Винисиус Жуниор испытал расистских оскорблений. Этот поединок проходил на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

Один из болельщиков на трибунах демонстрировал бразильцу образ обезьяны. Поэтому Винисиус хотел пойти выяснять отношения, однако его оттащили от столкновения футболисты "андалусийцев".

В своем послематчевом комментарии нападающий выступил с обращением к этому эпизоду.