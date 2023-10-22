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Винисиуса снова оскорбили из-за цвета его кожи. Игрок выступил с обращением
Уже 10 похожий эпизод с участием бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine
Во время вчерашнего матча 10 тура испанской Ла Лиги между "Севильей" и "Реалом" нападающий мадридцев Винисиус Жуниор испытал расистских оскорблений. Этот поединок проходил на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.
Один из болельщиков на трибунах демонстрировал бразильцу образ обезьяны. Поэтому Винисиус хотел пойти выяснять отношения, однако его оттащили от столкновения футболисты "андалусийцев".
Classic La liga behavior...pic.twitter.com/5Fj1WmE9qF— Yasser (@078Yasser) October 21, 2023
В своем послематчевом комментарии нападающий выступил с обращением к этому эпизоду.
“К сожалению, у меня есть доступ к видео с другим расистом во время субботней игры, на этот раз с рукой ребенка. К сожалению, некому его учить. Я много инвестирую в образование в Бразилии, чтобы учить граждан с другими взглядами.
Лица современного расиста отчеканены на веб-сайтах. Я надеюсь, что власти Испании исполнят свою роль и хоть раз изменят законодательство. Эти люди также должны быть наказаны. Это был бы отличный первый шаг в подготовке к чемпионату мира 2030 года. Я здесь, чтобы помочь.
Извините за напоминание, но это уже 10 эпизод. И их количество будет дальше увеличиваться…”, - сказал Винисиус.
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