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Хави: Мне не нравится напряжение. Хочу, чтобы в Класико было уважение и взаимное восхищение

Испания
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Хави прокомментировал пост сотрудника Барсы с критикой Винисиуса

Хави: Мне не нравится напряжение. Хочу, чтобы в Класико было уважение и взаимное восхищение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Член совета директоров "Барселоны" Микель Кампс написал твит с критикой в адрес игрока "Реала" во время матча Лиги чемпионов с "Брагой": "Винисиус - клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм". Вскоре пост был удален.

Хави прокомментировал пост сотрудника "Барсы" с критикой Винисиуса Жуниора.

- Что вы думаете о твите менеджера с нападками на Винисиуса?

- Важно, что он его удалил. Будем отталкиваться от этого, не так ли? Мне не нравится напряжение. Я хочу, чтобы в классико было уважение и даже взаимное восхищение, - сказал тренер "Барселоны".

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В статье: Винисиус Барселона Хави Реал (Мадрид)
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