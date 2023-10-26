Хави: Мне не нравится напряжение. Хочу, чтобы в Класико было уважение и взаимное восхищение

Член совета директоров "Барселоны" Микель Кампс написал твит с критикой в адрес игрока "Реала" во время матча Лиги чемпионов с "Брагой": "Винисиус - клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм". Вскоре пост был удален.

Хави прокомментировал пост сотрудника "Барсы" с критикой Винисиуса Жуниора.

- Что вы думаете о твите менеджера с нападками на Винисиуса?

- Важно, что он его удалил. Будем отталкиваться от этого, не так ли? Мне не нравится напряжение. Я хочу, чтобы в классико было уважение и даже взаимное восхищение, - сказал тренер "Барселоны".