Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Мне не нравится напряжение. Хочу, чтобы в Класико было уважение и взаимное восхищение
Хави прокомментировал пост сотрудника Барсы с критикой Винисиуса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Член совета директоров "Барселоны" Микель Кампс написал твит с критикой в адрес игрока "Реала" во время матча Лиги чемпионов с "Брагой": "Винисиус - клоун и заслуживает подзатыльника. Это не расизм". Вскоре пост был удален.
Хави прокомментировал пост сотрудника "Барсы" с критикой Винисиуса Жуниора.
- Что вы думаете о твите менеджера с нападками на Винисиуса?
- Важно, что он его удалил. Будем отталкиваться от этого, не так ли? Мне не нравится напряжение. Я хочу, чтобы в классико было уважение и даже взаимное восхищение, - сказал тренер "Барселоны".
Популярное сейчас
- Близниченко: Поворознюк решил, что имеет полное право не платить мне зарплату, пока я травмирован
- На коллаборанта Олега Царева совершили покушение в Ялте - СМИ
- Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября
- Свежий взгляд Максимова на темные динамовские будни. Обзор главных матчей уик-энда
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО