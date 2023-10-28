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Победный матч с Барсой стал для Модрича 500-м в футболке Реала
Лучшего способа отпраздновать юбилей и не придумаешь
фото - Getty Images
В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось
Этот поединок также стал знаковым для Луки Модрича. Хорват начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 63-й минуте. Эта игра стала юбилейной для 38-летнего хорвата, а именно 500-й в футболке "Реала".
Именно Лука отдал ассист на первый гол Беллингема.
Напомним, Модрич выступает за мадридский клуб с далекого 2012-го года. Тогда он перешел в испанский клуб из "Тоттенхэма". В составе "Реала" Лука забил 34 гола, отдал 65 результативных передач и 5 раз становился победителем Лиги чемпионов.
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