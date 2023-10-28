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Победный матч с Барсой стал для Модрича 500-м в футболке Реала

Испания
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Лучшего способа отпраздновать юбилей и не придумаешь

Победный матч с Барсой стал для Модрича 500-м в футболке Реала

фото - Getty Images

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В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги состоялось "Эль-Класико" между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом". Победу для "сливочных" принес Джуд Беллингем. Англичанин оформил дубль.

Этот поединок также стал знаковым для Луки Модрича. Хорват начал эту игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 63-й минуте. Эта игра стала юбилейной для 38-летнего хорвата, а именно 500-й в футболке "Реала".

Именно Лука отдал ассист на первый гол Беллингема.

Напомним, Модрич выступает за мадридский клуб с далекого 2012-го года. Тогда он перешел в испанский клуб из "Тоттенхэма". В составе "Реала" Лука забил 34 гола, отдал 65 результативных передач и 5 раз становился победителем Лиги чемпионов.

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В статье: Лука Модрич Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
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