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Атлетик – Валенсия: смотреть онлайн прямую Live трансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Яремчук посетит Страну басков

Атлетик – Валенсия: смотреть онлайн прямую Live трансляцию матча чемпионата Испании

Фото: facebook.com/valenciacf.en

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"Атлетик" и "Валенсия" в этом сезоне играют роль крепких середняков. Баски находятся на шестом месте в Ла Лиге, в то время как “лос чес” идут на восьмой позиции в турнирной таблице. Роман Яремчук выходил на поле в последних четырех матчах "Валенсии", в том числе в одном из первых минут. Свой шанс проявить себя он может получить и сегодня.

"Атлетик" - "Валенсия"

29 октября, 19:30

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Атлетік - Валенсія
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В статье: Атлетик (Бильбао) Валенсия (Испания)
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