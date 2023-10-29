Атлетик – Валенсия: смотреть онлайн прямую Live трансляцию матча чемпионата Испании

"Атлетик" и "Валенсия" в этом сезоне играют роль крепких середняков. Баски находятся на шестом месте в Ла Лиге, в то время как “лос чес” идут на восьмой позиции в турнирной таблице. Роман Яремчук выходил на поле в последних четырех матчах "Валенсии", в том числе в одном из первых минут. Свой шанс проявить себя он может получить и сегодня.

"Атлетик" - "Валенсия"

29 октября, 19:30

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