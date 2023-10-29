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Хавбек мадридского Реала Орельен Тчуамэни получил травму
В хавбека Реала диагностировали стрессовый перелом плюсневой кости левой стопы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт "Реал Мадрида" опубликовал, что французский хавбек Орельен Тчуамэни получил травму.
Как сообщается на сайте, в Тчуамене диагностировали стрессовый перелом плюсневой кости левой стопы. Скорее всего француз пропустит 2–3 месяца.
Напомним "Реал Мадрид" приобрел Тчуамэни в 2022 году, за это время он провел 44 матча, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.
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Источник:Реал Мадрид
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