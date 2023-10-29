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Примера. Яремчук не помог Валенсии, Иско тащит Бетис, чудо-гол Бебе
Сегодня в Ла Лиге все решалось только в добавленное время
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Это была молодость против опыта. "Валенсия" - самая молодая команда Ла Лиги, а "Атлетик" - самая возрастная.
Баски лучше начали матч. На этом отрезке забил де Маркос; еще моменты имел Иньяки Уильямс, но не смог переиграть Мамардашвили.
Что было потом? Скоростные, напористые хавбеки "Летучих мышей" начали "Атлетик" съедать. Фран Перес и Диего Лопес давали темп; Герра поддерживал их передачами на ход, и если до перерыва Унаи Симон отбивал их выпады, то во втором тайме лимит чудес от него был исчерпан.
Фран Перес реализовал выход один на один после идеальной контратаки в три паса, а затем еще и на Дуро результативно прострелил. 1:2!
Почему "Валенсия" не выиграла? Во многом из-за травмы ключевого нападающего Уго Дуро. Тот повредил плечо, вместо него вышел Роман Яремчук и, увы, не показал ничего.
"Атлетик" же наоборот поджал, взвинтил темп - и в одной из последних атак Беренгер таки откликнулся на подачу от Иньяки Уильямса.
⚽️GOAL | Alex Berenguer— Toby (@FCB_Toby) October 29, 2023
90’ | Athletic Bilbao [2] - 2 Valencia
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pic.twitter.com/1AaDoTeEgj
В таблице после ничьи у "Валенсии" 15 очков, у "Атлетика" - 18. И те, и другие борются за место в зоне еврокубков, где уже давненько не выступали.
11-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Валенсия" - 2:2
Голы: де Маркос, 32, Беренгер, 90+6 - Фран Перес, 62, Дуро, 68
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес (Прадос, 62), де Альбенис - де Галларета, Дани Гарсия (Весга, 62) - Уильямс, Сансет, Нико Уильямс (Беренгер, 69) - Гурусета (Вильялибре, 69)
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Паулиста, Москера, Гайя - Фран Перес (Фулькье, 73), Пепелу, Герра, Диего Лопес (Гильямон, 74) - Дуро (Яремчук, 78), Амалла
Предупреждения: Паредес, 12, Дани Гарсия, 55, де Галларета, 87 - Амалла, 57
Мануэль Пеллегрини реанимировал для Ла Лиги Иско; теперь это уже свершившийся факт.
Бывший хавбек "Реала" сегодня был главным действующим лицом на поле - вел игру, создавал моменты, пробивал по воротам.
В конце первого тайма идеальный прострел Иско нашел ногу Виллиана Жозе - и так счет был открыт.
Ну, а уже в добавленное время знаменитый плеймейкер с острого угла в одно касание от перекладины забил победный мяч - и это было максимально эпично.
ISCO SCORED 94TH MINUTE WINNER FOR BETIS— Dr Yash (@YashRMFC) October 29, 2023
CLASS IS PERMANENT ????pic.twitter.com/HVX88S5zSd
"Осасуна"? Она забила свой гол после лонгболла, но, если честно, не наиграла даже на него. Слишком уж стерильны были памплонцы сегодня.
В таблице у "Бетиса" после победы 17 очков, это 7-е место. У "Осасуны" - 13 баллов и 11-я строчка.
11-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Осасуна" - 2:1
Голы: Виллиан Жозе, 45+1, Иско, 90+4 - Рубен Гарсия, 85
"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Рияд, Миранда (Абнер, 87) - Гвидо Родригес, Рока (Карвалью, 87) - Диао, Иско, Айосе Перес (Абде, 75) - Виллиан Жозе (Луис Энрике, 64)
"Осасуна": Эррера - Аресо, Катена, Давид Гарсия, Пенья (Барха, 77) - Монкайола (Мохика, 46), Торро (Рубен Гарсия, 67) - Авила (Рауль Гарсия, 46), Орос, Мой Гомес - Будимир (Ибаньес, 89)
Предупреждения: Луис Энрике, 71, Иско, 76, Диао, 90+2 - Давид Гарсия, 54, Мой Гомес, 80, Катена, 81, Эррера, 90+2
Справедливая ничья в увлекательном, богатом на неожиданные повороты матче.
Опытные бомбардиры де Томас и Браис Мендес не использовали свои шансы на старте, зато забить вышло у стоппера Абдула Мумина, который не отличался с 2020 года, когда еще выступал в Дании.
"Ла Реал" забрал конец первого и начало второго таймов за счет качественной работы полузащиты и активности флангов. Барренечеа идеальным кроссом подарил Оярсабалю первый гол; затем Кубо заработал пенальти - и с него капитан "Сосьедада" оформил дубль.
Почему баски не победили? Во-первых, усталость после ЛЧ; во-вторых, "Райо" был отнюдь небезнадежен и пер вперед, искал шансы.
По итогу Камельо свою дуэль Ремиро проиграл, а вот ветеран Бебе метров с 25-ти попал точно под штангу. Выдающийся гол, но других бывший манкунианец и не забивает. Колотушка у него редкостная.
⚽️GOAL | Bebe— Prince (@Prin__ceee) October 29, 2023
90’ | Rayo Vallecano [2] - 2 Real Sociedad pic.twitter.com/CS9X3THGgr
В таблице после ничьей у "Реала Сосьедад" 19 очков, у "Райо" - 17. Это верхняя часть таблицы.
11-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 2:2
Голы: Мумин, 31, Бебе, 90+1 - Оярсабаль, 41, 66 (с пенальти)
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Лежен, Эспино (Фалькао, 80) - Паласон, Унаи Лопес (Камельо, 71), Сисс (де Фрутос, 80), Альваро Гарсия - Трехо (Кике Перес, 71) - де Томас (Бебе, 85)
"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Пачеко, Муньос - Субименди - Кубо (Садик, 80), Браис Мендес, Туррьентес (Оласагасти, 80), Барренечеа (Шо, 58) - Оярсабаль (Захарян, 90)
Предупреждения: Лежен, 13, Альваро Гарсия, 66, Бебе, 90+2 - Туррьентес, 72, Субельдия, 74
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