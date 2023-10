Примера. Яремчук не помог Валенсии, Иско тащит Бетис, чудо-гол Бебе

Это была молодость против опыта. "Валенсия" - самая молодая команда Ла Лиги, а "Атлетик" - самая возрастная.

Баски лучше начали матч. На этом отрезке забил де Маркос; еще моменты имел Иньяки Уильямс, но не смог переиграть Мамардашвили.

Что было потом? Скоростные, напористые хавбеки "Летучих мышей" начали "Атлетик" съедать. Фран Перес и Диего Лопес давали темп; Герра поддерживал их передачами на ход, и если до перерыва Унаи Симон отбивал их выпады, то во втором тайме лимит чудес от него был исчерпан.

Фран Перес реализовал выход один на один после идеальной контратаки в три паса, а затем еще и на Дуро результативно прострелил. 1:2!

Почему "Валенсия" не выиграла? Во многом из-за травмы ключевого нападающего Уго Дуро. Тот повредил плечо, вместо него вышел Роман Яремчук и, увы, не показал ничего.

"Атлетик" же наоборот поджал, взвинтил темп - и в одной из последних атак Беренгер таки откликнулся на подачу от Иньяки Уильямса.

