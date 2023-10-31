Реал и Винисиус объявили о продлении контракта

"Реал" объявил о продлении контракта с Винисиусом Жуниором.

Новое соглашение 23-летнего вингера рассчитано до 2027 года.

Винисиус дебютировал за "Мадрид" в 2018 году в 18 лет. За шесть сезонов в клубе он провел 235 игр, в которых забил 63 гола. Он выиграл 9 титулов с клубом: Лигу чемпионов, два клубных чемпионата мира, Суперкубок Европы, две Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.