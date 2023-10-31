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Реал и Винисиус объявили о продлении контракта

Испания
(1 голосов)

Реал объявил о продлении контракта с Винисиусом

Реал и Винисиус объявили о продлении контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" объявил о продлении контракта с Винисиусом Жуниором.

Новое соглашение 23-летнего вингера рассчитано до 2027 года.

Винисиус дебютировал за "Мадрид" в 2018 году в 18 лет. За шесть сезонов в клубе он провел 235 игр, в которых забил 63 гола. Он выиграл 9 титулов с клубом: Лигу чемпионов, два клубных чемпионата мира, Суперкубок Европы, две Ла Лиги, Кубок Испании и два Суперкубка Испании.

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В статье: Винисиус Реал (Мадрид)
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