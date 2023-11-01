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Довбик отметился причудливым ассистом на 98-й минуте игры. Жирона победила Роке Лепе 2:1
Ассист от Артема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" победила "Роке Лепе" (IV) - 2:1 в Кубке короля. Виктор Цыганков вышел в старте и был активным, но не мог забить; однажды даже поскользнулся на убойной позиции. В итоге вместо него на 75-й минуте вышел Артем Довбик, и хотя был незаметным, но по итогу отметился ассистом на Савио на 98-й минуте. Голевая получилась чисто "техничной", ведь бразилец все сделал сам.
GoaL! | San Roque de Lepe 1-2 Girona | ⚽️ Sáviopic.twitter.com/G4PNcb0UOl— FootColic ⚽️ (@FootColic) November 1, 2023
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