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Хетафе со счетом 12:0 обыграл Тардьенту из 6-й лиги Испании в Кубке. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Хетафе забил 12 мячей в Кубке

Хетафе со счетом 12:0 обыграл Тардьенту из 6-й лиги Испании в Кубке. Видео голов и обзор матча

Фото: https://twitter.com/GetafeCF

UA-Футбол
Новина українською

"Хетафе" забил 12 мячей в матче Кубка Испании.

В 1-м раунде Кубка "Хетафе" обыграл "Тардьенту" из 6-го дивизиона Испании со счетом 12:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

"Хетафе" стал лишь третьей командой Ла Лиги, которой удалось забить 12 голов в одном матче Кубка Испании. В 1984 году это сделал хихонский "Спортинг", обыграв "Сьеро" со счетом 12:0.

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В статье: Кубок Испании Хетафе
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