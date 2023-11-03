Боян Кркич: Ни Месси, ни Роналду не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарные

Боян Кркич не считает Лионеля Месси и Криштиану Роналду примером для молодежи.

- Давайте поговорим о вашем документальном фильме. Какой посыл вы хотели передать?

- Я всегда хотел передать свой опыт как футболиста. То, что люди считают очень красивым, но где есть страдания и усилия. Я хотел объяснить, что пережил. Причины моих решений.

Это не просто документальный фильм для футбольных фанатов, он выходит за рамки этого, рассказывает о личном и показывает, что Месси не является примером.

- Что, простите?

- Ни Месси, ни Роналду, ни Рафа Надаль не являются обычными людьми, они не могут быть примером для молодежи. Они экстраординарные. Но успех может быть другим.

- Приведите несколько примеров.

- Для меня Серхио Каналес - успешный спортсмен, потому что он трижды рвал крестообразные связки и попадал в сборную. Хоселу в 33 года попал в "Реал". Вот это успех, - сказал экс-игрок "Барсы".